Klokkeklar Johaug: – Ikke heldig

Johannes Høsflot Klæbo, Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind.

Der har du tre sentrale langrennsprofiler som denne sesongen har 21 verdenscupseire kombinert mellom dem.

Fellesnevner for dem alle – utenom gode resultater – er at de har satset utenfor landslaget denne sesongen.

Hva skjer neste sesong?

– Forhandlingene går bra. Vi har hatt noen runder i mars. Vi fortsetter over påske. Kommunikasjonen er bra, sier Haakon Klæbo til TV 2 etter femmila.

Pappa Klæbo er manager for sønnen – og mannen som representerer den doble NM-gullvinneren fra Lillehammer i forhandlingene med Norges Skiforbund.

– Vil du si at kommunikasjonen har vært bedre enn tidligere?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Vi har bra dialog nå, så får vi ta det derfra.



HOLDER KONTAKTEN: Haakon Klæbo - her i bakgrunnen - jobber for at sønnen skal gå fortest mulig på ski. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Sønnen lettet imidlertid på sløret om forhandlingene allerede etter verdenscupavslutningen i Falun.

Lite var nytt da TV 2 igjen tok opp tråden etter NM-gullet på 10-kilometeren.

Hva diskuteres det i forhandlingene med Skiforbundet?

– Det er mye på det treningsmessige. Det som er det viktige, sier Haakon Klæbo.

Det er ingen hemmelighet at Team Klæbo ønsker mange høydedøgn inn mot VM-sesongen.

– Høyde blir det, sier manageren.



Johaug melder seg på i debatten

En annen med suksess i OL-løypene var Therese Johaug. Comeback-dronninga fra Dalsbygda er tydelig på hva hun mener.

– Jeg mener de beste bør være på et landslag, det er der man kan utvikle seg, ha en delingskultur og skape en prestasjonskultur. Det er grunnen til at jeg er så god. Fordi jeg har vært en del av landslagsmodellen hele karrieren.

– Jeg har lært av de beste, bidratt med mine erfaringer og plutselig ble jeg best og da kunne jeg dele erfaringer til de yngre. Det er viktig at de beste trener sammen.

TILBAKE: Therese Johaug intervjues av VG etter gulløpet i knalltøffe Lillehammer-løyper. Til høyre står nåværende landslagsløper Heidi Weng. Foto: Rasmus Lie / TV 2

– Hva tenker du om utviklingen at flere står utenfor landslaget?

– Det er ikke heldig. Det er min mening.

Langrennsdronningen har ikke bestemt seg om det blir comeback: Selv ektemannen får ikke svar.

Hemmelighetsfull Skistad

Den eneste med norsk pass som tok verdenscupseier på kvinnesiden forrige sesong heter Kristine Stavås Skistad.

– Det viktigste for meg er å gå for det som kjennes rett for meg – og gå for det som gjør at jeg står best mulig til Trondheim, sier Konnerud-jenta.

I stedet for landslaget satser hun privat med klubblaget Konnerud og trener Lage Sofienlund.

DUO: Lage Sofienlund er treneren til Kristine Stavås Skistad i Konnerud IL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det fungerer åpenbart ganske bra på Konnerud. Er du villig til å gi slipp på det?

– Det får vi se.

– Når tar du en avgjørelse?

– Det blir vel snart. Så får vi se.



– Hvordan er dialogen med landslagsledelsen?

– Den er veldig fin. Jeg har veldig god tone med alle der. Det er veldig bra.

Øyre Slind: – Det frister

Astrid Øyre Slind er en del av Team Aker Dæhlie utenom verdenscupsesongen – og forteller at hun nå står ovenfor et dilemma.

– Frister det å være på et lag med Johaug?

– Ja, det frister det. Hun setter standarden, men selvtilliten får seg jo en knekk hvis man skal trene med henne hver dag. Det er en avveining, det.



– Det er ikke mye nytt. Det går på de siste avtalen, de må i boks før jeg kan bestemme meg. Dialogen er bra. Så får jeg sikkert svar etter påske nå, håper jeg.

PALLEN: Magni Smedås, Therese Johaug og Astrid Øyre Slind utgjorde pallen på tremila. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva ønsker du?

– Jeg er veldig trygg der jeg er i dag. Den oppfølgingen jeg får av Chris (Jespersen) har mye å si for meg. Det skal litt til for at jeg vraker det.

– Hva kan landslaget friste med?

– Forbundet har hatt mye å si for prestasjonen min i vinter. De organiserer reise, smører skiene, stiller med trener som hjelper meg med teknikk – de er engasjert i meg, selv om jeg står utenfor. Sånn sett føler jeg det er litt råtten gjort og ikke være med.

– Men samtidig representerer jeg landslaget med stolthet når jeg er ute. Hvis jeg får en hybrid-løsning som i år, der jeg har samlinger og treninger med gjengen som har gjort meg god fram til nå, for så å gå all inn med landslaget.

– Det hadde vært det beste. Men jeg skjønner at det er litt utopi. At det er sponsorer som vil ha tilgang på meg mer. Det er der dilemmaet ligger, avslutter Øyre Slind.

Landslagstrener på damesida, Stig Rune Kveen, vil ha med begge på landslaget.

– Astrid og Skistad er løpere som er i dialog med oss. Vi har et klart og sterkt ønske om å samle de beste løperne som gikk fortest på ski i vinter på landslaget. Vi krysser fingrene for at vi får til det.