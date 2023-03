Klæbo utklasset konkurrentene og satte rekord

Storfavoritten Johannes Høsflot Klæbo tok sin niende sprintseier for sesongen. Det er ny rekord.

Se maktdemonstrasjonen i videovinduet øverst!



Ingen klarte å gjøre noe med Johannes Høsflot Klæbo på skøytesprinten i Tallinn tirsdag.

I finalen knuste trønderen alle i spurten. Klæbo rykket tidlig i fra og passerte målstreken på iskaldt vis, over to sekunder foran franske Lucas Chanavat.

Seieren er Klæbos niende individuelle sprintseieren for sesongen. Det har igjen gjort før ham.

– Det betyr mye å vinne. Spesielt her i Estland. Bestefaren min bor her, og å ha ham på 85 år her med stokken sin på tribunen var veldig stas, sier vinneren til Viaplay etter løpet.

Han tok også sin 18. individuelle verdenscupseier for sesongen.

Skiesset har allerede sikret både verdenscupen sammenlagt og sprintcupen denne sesongen. Sammenlagttittelen er hans fjerde, mens trønderen har vunnet sprintkula hele fem ganger.

I SUPERFORM: Johannes Høsflot Klæbo satte rekord på sprinten i Tallinn, Estland tirsdag. Han gikk alene over målstreken. Foto: Tomi Hänninen / Bildebyrån

Even Northug ble nummer tre.

Northug knakk staven i semifinalen men gikk kjempet seg til finalen. Der måtte han krige med svenske Edvin Anger like før oppløpet for å sikre den siste pallplassen.

– Det var artig. Jeg hadde lyst å komme på pallen, og i dag måtte jeg krige for det etter stavbrekk og brytekamp med Anger. Det var krig. Det er sånn det skal være, i hvert fall når man bryter med den største svensken som har gått på ski gjennom tidende, sier Northug til Viaplay etter rennet.

PÅ PALLEN: Lucas Chavanat ble nummer to, mens Even Northug (tredjeplass) og Johannes Høsflot Klæbo (førsteplass) utgjør resten av pallen i Tallinn. Foto: Tomi Hänninen / Bildebyrån

Dramatisk semifinale

Klæbo ble nummer to i prologen, knappe seks hundredeler bak Chanavat. Kvartfinalen var grei skuring.

Klæbo gikk i den første semifinalen hvor det ble en ren norsk-fransk duell. Han gikk enkelt videre, og fikk med seg Erik Valnes og Chanavat.

Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnstad Skar røk ut.

I den andre semifinalen ble det svært dramatisk for Even Northug, som var eneste nordmann. Northug fikk staven ødelagt halvveis i semifinalen, men gikk seg knallhardt opp og tok seg til finalen på tid.

Italienske Federico Pellegrino klarte ikke å ta seg til finalen etter at han falt.

Bysprinten i Tallinn er første gang i verdenscupen at alle utøverne går med samme skismøring. I tillegg har utøverne gått på samme skipar siden kvartfinalen.

Klæbo vant også sprinten i Falun lørdag, samt bysprinten i Drammen tidligere forrige uke.