Klæbo tok seieren igjen: – Han er i form og i rute

IKKE PREGET AV SKADEN: Johannes Høsflot Klæbo under 10 km friteknikk mennpå Beitostølen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Skadeplagede Johannes Høsflot Klæbo gjorde som kjent comeback på Beitstølen etter en stund ute og gikk helt til topps på lørdagens 10 kilometer klassisk.

Dagen derpå, på 10 kilometer fri, viste Klæbo at han heller ikke dagen derpå var preget av skaden. Han gikk kontrollert og smidig, og etablerte seg raskt i teten og tok ledelsen ved 5,6 kilometer.

Klæbo holdt kontrollen helt inn og tok sin andre strake seier.

– Skøyting har vært helt fint helt frem til nå. Det har ikke vært noe problem. Klassisk har vært utfordringen. Da jeg våknet i dag var det bra igjen og det gjorde at jeg kunne stå på startstreken i dag, sier Klæbo til TV 2 etter sin andre strake seier.

– Formen er fin heldigvis og det er lovende. På tirsdag tar jeg en avgjørelse om jeg skal gå sprint i Ruka. Det som reddet meg nå er kun høyden, fortsetter han.

Petter Northug mener at Klæbo ikke akkurat har vært hemmet av skaden på Beitostølen.

– Klæbo går igjen kontrollert og bra på ski. Det virker som han har det lille ekstra også i skøyter. Han er i form og i rute og jeg gleder meg til neste helg. Klæbo er en av favorittene til å vinne i Ruka neste helg slik situasjonen er nå, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

IMPONERTE: Henrik Dønnestad. Foto: TV 2

26 år gamle Henrik Dønnestad fra Skien gikk et fantomløp og var ikke nådig mot de etablerte landslagsstjernene.

– Jeg har lenge vært i vannskorpen bak de beste. Men jeg har gjennomført masse god trening. Alt klaffet og jeg kunne gå og gå uten å bli ordentlig stiv. Det er utrolig gøy å få til et så renn i et slikt viktig skirenn. Jeg håper dette var en god søknad for å gå verdenscupen senere, sier Dønnestad etter andreplassen til TV 2.

– Han har hatt en kjempehelg. Det løpet han gjør i dag er imponerende, for det er skyhøyt nivå på Beito. Dette må være en kjempemotivasjon, og han kommer garantert til å få muligheter senere, slår Petter Northug fast.

Klæbo åpnet kontrollert og lå på 9.-plass ved første passering på 1 kilometer, 2,3 sekunder bak Pål Golberg. Langrennskongen satte imidlertid opp farten og hadde en ledelse på fire sekunder ned til britiske Andrew Musgrave ved 5,6 kilometer.

Ved målgang hadde trønderen parkert hele langrennssirkuset og gikk i mål til seier, 7, 5 sekunder foran Henrik Dønnestad som tok andreplassen. Musgrave ble nummer tre.

Klæbo har siden juli slitt med en lårskade, og det var først på fredag at det ble klart at han skulle stille på Beitostølen.

26-åringen knuste konkurrentene på lørdagens 10 kilometer i klassisk, men ventet helt til i morges med å bestemme seg for om han også skulle stille i søndagens løp.