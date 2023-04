Klæbo til TV 2: – Handler om hvordan man behandler folk

Se Bysprinten i Mosjøen kl. 13.00 på TV 2 Direkte og Play!

Søndag kom beskjeden som overrasket mange. Johannes Høsflot Klæbo skrev i en pressemelding at han har takket nei til landslaget.

Verdens beste skiløper skal satse på egenhånd den kommende sesongen.

I strålende solskinn i Sjøgata i Mosjøen stiller langrenns-esset til intervju med TV 2 lørdag. Det første etter at han skrev at Skiforbundet nå slipper å bekymre seg for å betale for Klæbos høydeopphold.

Han innrømmer at den siste uken har vært tøff.

– Det har vært en hektisk uke. Det har kanskje vært mer for faren min. Jeg har tatt et valg og stått i det, og jo lengre det går, jo mer riktig føles det, sier Klæbo.



– Jeg kan ikke gå på kompromiss med meg selv, så valget står jeg for, sier han.

– Hva legger du i det?

– Dette har ikke skjedd over natten. Det har vært en prosess, og nå var det dråpen som gjorde at det rant over. Det er på tide at det blir en bedring. Som jeg sa, så følte jeg at lagkamerater ikke ble behandlet rettferdig, og da blir det ganske enkelt.

Han reagerer spesielt på behandlingen fra skiforbundet.

– Til syvende og sist er det hvordan man behandler folk. Vi må behandle folk ordentlig, selv om det er trangt økonomisk. Så handler det om kommunikasjon også.



Ser fremover

Det sier Norges største langrennsprofil bare et par timer før han stiller til start på bysprinten i Mosjøen. Showrennet ser du på TV 2 Direkte fra klokken 13.

Han har følgende å si om hvorfor Team Klæbo ikke kom til enighet med forbundet.

– Det er mye av det jeg skrev i pressemeldingen på søndagen. Det er det det kokes ned til, sier han, uten å ville utdyper mer.



– Hva måtte skjedd for å kommet til enighet?

– Jeg vet da søren, det måtte vært en annen prosess enn den som hadde vært nå. Svaret på det er vanskelig å si, sier Klæbo.

I pressemeldingen skrev blant annet skiløperen fra Byåsen i Trondheim at andre nå slipper å tenke på særbehandlingen de mener han har fått hos forbundet.

Det var det ingen andre landslagsløpere som kjente seg igjen i.

– Det har vær en sak. Det er nok noe jeg kunne gjort annerledes og. Det er en dialog, og det er viktig for meg å si til dem. Jeg skal ikke stå her og lange ut til alt og alle. Jeg har sagt alt om hva jeg mener til dem (utøverne).



TV 2s langrennseksperter, Petter Northug og Petter Skinstad, var begge kritiske til ledelsen i skiforbundet da det ble klart at partene ikke var kommet til enighet.

Den mest populære mannen i autograf-køen i Mosjøen sier følgende når han blir spurt hvordan dialogen med forbundet har vært etter NM del to på Tolga.

– Det har vært som det har vært, det er ikke vits å bruke mer tid på det. Jeg får ikke endret på det likevel, men jeg får se fremover. Vi får spikre en plan for tiden fremover, sier han.



Tiden fremover

Mandag reiser Klæbo på ferie. Samtidig fortsetter far og manager Håkon Klæbo arbeidet inn mot neste sesong.

– Er du skuffet over forbundet?

– Det er sånn det er. Jeg skulle aller helst vært på lag, men på et tidspunkt må man si ifra.



– Det er skuffende, men nå får vi prøve noe annet og gjøre det beste ut av det. Jeg får dra til høyden og gjøre min greie.

Han har fått en del tilbakemeldinger fra fjernt og nært.

– Det har vært mange tilbakemeldinger fra både nære og folk jeg ikke snakker med. De har gitt støtte, og det setter jeg pris på, sier Klæbo.

Fra før har 26-åringen en privat avtale med Uno-X. Det er ikke overraskende dersom selskapet blir en større del av Klæbos satsning i tiden framover.

– Akkurat nå står vi med blanke ark. Det eneste jeg vet er at jeg skal til høyden. Det får jeg bare ordne på et eller annet vis. Jeg skulle gjerne sagt at jeg har en plan klar, men det har jeg ikke.

Teamet opererte stort sett på egenhånd også forrige vinter. Nytt av året er blant annet at Klæbo og apparatet rundt må preppe, teste og ta vare på egen skipark inn mot verdenscup.

– Vi får prøve å løse dette også. Jeg satser på at det skal gå i orden. Vi har en god samarbeidspartner i Fisher om kan være med og bidra. De plukker skiene mine uansett.