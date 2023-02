Klæbo testes tre ganger - Granerud testes ikke

– Ja, de ulike grenene har forskjellige rutiner og regler når det gjelder covid-testing, sier lege Ola Rønsen.

Legen sikter til langrenn, hopp og kombinert og gjør det klart at langrenn har de strengeste reglene.

– Før løpere eller noen i støtteapparatet flytter inn i langrennsleiren må de ta covidtest. Og det blir ny test tredje og femte dag. Etter det er det kun testing hvis man føler seg dårlig. I hopp-leiren tester man seg kun dersom det er symptomer på covid. I kombinert testet folkene der seg mens de var på samling og det blir ikke ny test ved ankomst VM, forklarer Rønsen.

I langrennsleiren er det også munnbind-påbud innendørs.

AVSTAND: Hold god avstand er en viktig leveregel under VM for de norske utøverne, ifølge lege Ola Rønsen. Her praktiserer han det selv i Planica, til høyre Tiril Udnes Weng. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Og vi påpeker viktigheten av god håndhygiene. Nå er det ikke bare covid vi tenker på, men vi vet også at en forkjølelse kan være veldig ødeleggende, spesielt for de som driver kondisjonsidrett. Derfor er også hyppigere covid-testing i langrenn. Vi er også opptatt av å holde god avstand og her har vi ulike kohorter, eller grupper, for å begrense smittespredning dersom en skulle bli syk, sier lege Ola Rønsen.

Langrenn, hopp og kombinert bor også på ulike steder. Langrenn har okkupert to hoteller i Malborghetto i Italia, mens kombinert og hopp bor på to forskjellige steder i Kranjska Gora, fem-seks kilometer fra skistadion i Planica.