Klæbo spurtet inn til seiersrekord i Tour de Ski

Seieren på onsdagens 20 kilometer er Johannes Høsflot Klæbos 15. etappeseier i Tour de Ski. Det er flest av alle uansett kjønn. Therese Johaug og Justyna Kowalczyk stoppet begge på 14 tourtriumfer.

Klæbo hadde full kontroll i et stort felt og spurtet inn til sin fjerde seier i årets Tour de Ski.

– Det ble litt som forventet, rolig og samlet. Kanskje litt flere samlet enn jeg hadde trodd. Det gikk sneglefart i lang tid, men på slutten handlet alt om å posisjonere seg, og jeg klarte å være to ned den siste bakken og da øynet jeg muligheten, sier Klæbo til Viaplay.

Her spurter Klæbo inn til rekord

Tour de Ski flytter på seg og går inn i sluttfasen med tre etapper i Nord-Italia. Fredag er det sprint i klassisk stil, mens det dagen etter er fellesstart over 15 kilometer. Det hele rundes av søndag opp monsterbakken Alpe Cermis.

– Vi får ta med oss en etappeseier, og så er det bare å komme seg til Val di Fiemme og fortsette å jobbe på. Det er ikke så mye annet å gjøre, gitt, sier Klæbo til TV 2 og ler.

Samlet felt - så rykket Klæbo

28 løpere gikk samlet inn i den siste runden. Klæbo lå i tet sammen med blant andre Sjur Røthe, Hans Christer Holund og svenske William Poromaa.

Ved 18,6 kilometer var det fremdeles ingen som hadde rykket ifra - før Klæbo satte inn farten på oppløpet og vant 1,8 sekunder foran Sindre Bjørnestad Skar.

– Klæbo hadde en behagelig tur i Oberstdorf, for dette gikk ikke fort og det passer selvsagt tour-lederen godt. Det ble fort ei stor gruppe, og det betyr at flere løpere tok inn mye i sammendraget, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Italienske Federico Pellegrino tok tredjeplassen. Bak ham fulgte Calle Halfvarsson som i likhet med Klæbo synes det til tider gikk svært sakte i løypa.

– Det gikk utrolig sakte, så det var veldig spesielt. Men jeg hadde egentlig ingenting imot det. Jeg måtte bare vente på spurten, men hadde for dårlig posisjon inn i siste bakken, sier svensken til TV 2.

Northug forundret over Krüger

Totalt endte sju norske blant de ti beste. Røthe ble nummer fem, Pål Golberg nummer seks, Simen Hegstad Krüger åtte, Didrik Tønseth ni, mens Emil Iversen ble nummer ti.

– Jeg er litt forundret over at Simen Hegstad Krüger ikke prøvde å holde forfølgerne unna. Tett i sammendraget, men så lenge Johannes vinner alle distanser så blir det vrient å tro at dette blir spennende, legger Northug til.

Krüger gikk i mål fire sekunder bak Klæbo til en 8. plass.

– Jeg synes det er kjedelig når det blir sånn som dette her. Det er ikke sånn jeg ønsker skirenn skal være, men jeg må ta en del av ansvaret i dag. Jeg hadde håpet jeg kunne gjøre noe, men det var fryktelig vanskelig, sier Krüger til TV 2.

– Jeg var hakket seigere i dag enn jeg var i går og da har jeg ikke det som skal til for å ligge alene i front og bare male på, spesielt med det isete føret, utdyper Krüger.

Saken oppdateres!