Klæbo rømte til skogs

Her fant vi skiesset foran helgens verdenscup på Lillehammer.

PERFEKT: Mye snø og strålende forhold for Johannes Høsflot Klæbo på Skeikampen . Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Se verdenscuprennene på Lillehammer fredag fra kl. 10.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

Britiske marinejegere prøvde å stå på ski - Johannes Høsflot kjørte intervalløkt i løypene på Skeikampen.

– Andrew Musgrave får snart konkurranse!

Johannes Høsflot Klæbo humret og lo av skiferdighetene til britene.

– Det er hvitt rundt deg overalt, strøkne løyper, perfekt for trening, sier Johannes Høsflot Klæbo som tar seg tid til å svare på noen spørsmål fra TV 2.

– Hvorfor har du stukket av fra resten av landslaget som er samlet på Lillehammer før helgens renn?

– Det er mye folk der, det julebordssesong og full rulle. Jeg skal bo så mange døgn på hotell fremover at jeg måtte bruke disse dagene her på hytta hvor jeg stortrives. Nå dukker morfar også opp her etterhvert. Og det er bare en drøy halvtime herfra til Lillehammer, det er perfekt, forklarer Høsflot Klæbo.

Han legger ikke skjul på at oppblomstringen av korona har bidratt til at han valgte å bo på hytta under verdenscupløpene på Lillehammer.

– Vi har jo tre landslagsløpere som er smittet, Iivo Niskanen ble smittet før Ruka, vi vet ikke hvor lenge han blir borte. Vi må vel forvente at flere får dette, men jeg kommer ikke til å leve som jeg gjorde i fjor. Det orker jeg ikke, men jeg må gjøre det jeg kan for å unngå å få korona en gang til. Her på Skeikampen føler jeg meg i alle fall ganske trygg, eneste usikkerhetsmomentet er vel pappa som må innom butikken, sier Klæbo.

– Fem renn for deg til nå i sesongen og fem seire, hva slags forventninger har du til løpene på Lillehammer?

– Det blir tøffe dager, jeg går alle tre dager her, litt mer usikker på hvor mange løp det blir på meg på Beitostølen om ei uke, vi får se, sier Klæbo.

– Hva betyr det at det er verdenscup hjemme i Norge?

– Det er alltid stas med renn hjemme, håper publikum møter opp, sier Johannes Høsflot Klæbo.