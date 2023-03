Klæbo om lillesøsterens valg: – Ikke vært lett for henne

– Jeg står egentlig egentlig for den avgjørelsen jeg har tatt. Det blir nok det jeg har landet på. Det var vemodig å gå ut her, sier 20-åringen Ane Høsflot Klæbo til TV 2.

Etter å ha kommet seg til mål på femkilometeren på Tolga var hun klokkeklar.

NM-mesterskapet på Innlandet blir hennes siste som aktiv skiløper.

– De to siste årene har vært en berg-og-dal-bane med tanke på motivasjonen. Jeg har mange andre interesser og trives godt på skolen. Det er vel kanskje der jeg har følt størst mestringsfølelse de siste årene.

Sykdom

Fredag ble hun nummer 130 i Tolga, over to og et halvt minutter bak vinner Marte Skaanes.

Mellomste blad Høsflot Klæbo forteller om en travel hverdag – som har resultert i flere trøblete sesonger, som igjen har gjenspeilet seg på resultatlistene.

– Fjoråret var preget av høy totalbelastning med trening og skole. Etter sesongslutt fikk jeg både korona og kyssesyken. Årets sesong har vært preget av mye sykdom og ettervirkninger etter kyssesyken.

– Hvordan har det vært å hete Klæbo og starte en langrennssatsing etter hva din bror har prestert?

– Det har jo blitt vanskeligere og vanskeligere for hver seier han tar. Jeg unner ham alt. Og det har gått veldig fint, men det er kanskje de to siste årene som har vært mest utfordrende når man har det etternavnet, innrømmer hun.

Hun legger til:

– Med tanke på det man hører før man skal ut å gå skirenn, så hadde det kanskje vært enklere å hete noe annet. Men jeg føler at jeg har vært veldig flink til å ikke bry meg veldig hardt om det, smiler trønderen fra Byåsen.

SISTE NM: NM i Tolga blir det siste mesterskapet for Ane Høsflo Klæbo. Foto: Caroline Simonsen/ TV 2

Storebror Klæbo synes det er trist at søsteren velger å legge opp.

– Først og fremst synes jeg det er synd. Jeg skulle gjerne sett at hun satset lengre, men jeg skjønner at hun vil gjøre andre ting. Nå blir det spennende for henne å studere, jeg tror det blir bra, sier han til TV 2.

Han legger til:

– Det har vært tøft for henne de siste to årene, med en kropp som ikke har spilt på lag, så det blir nok bra å gjøre litt andre ting.

Å ha Klæbo til etternavn forstår han kan ha vært vanskelig for Ane.

– Jeg skjønner at det ikke har vært lett for henne, og jeg har ikke unnet henne den, men jeg synes hun også har taklet det fint.

Hva skal Ane gjøre nå?

20-åringen gleder seg til å se hva livet utenfor toppidretten har å by på.

Nå er det studier som venter.

– Det blir spennende. Jeg må finne noe annet som fyller det tomrommet. Jeg er ikke i tvil om at det kommer noe annet spennende. Jeg ser fram mot det som venter, sier Ane.

Hun er riktignok ikke ferdig riktignok ennå. Fredag er hun påmeldt i kvinnenes 19-20-årsklassen.

Klæbo viste igjen klasse og var best på 10-kilometeren i NM på Tolga torsdag. Ingen var i nærheten av å hindre ny triumf for Byåsen-løperen. Gullmedaljen var hans fjerde individuelle i NM-sammenheng og hans første på distanse. Tidligere har han vunnet tre sprintrenn.