Klæbo og Golberg tok gull på lagsprinten

Se Klæbos avgjørende rykk i den siste bakken i videovinduet øverst!

Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo var storfavoritter til å ta gullet på lagsprinten i Planica, og sistnevnte gjorde igjen som han ville da det hele skulle avgjøres på de siste hundre meterne.

Italia tok sølvet, mens Frankrike endte på tredje.

– Vi får det som vi vil. Pål gjør en kjempejobb og jeg får det utgangspunktet jeg vil ha på sisterunden, sier Klæbo til TV 2 om løpet.

Pål Golberg skaffet seg en liten luke på sin siste etappe ned til Frankrike og Italia, og sendte Klæbo ut alene i tet. Italia og Federico Pellegrino hentet Klæbo, men i den siste bakken var Klæbo suveren og cruiset inn til nok et gull.

Se den intense gullkampen på kvinnenes lagsprint

– Oppskriftsmessig norsk seier! Det var veldig bra gjennomført av Pål, som gir Klæbo en luke og Pellegrino må ut og jage. Selv om de hadde kontakt mot slutten, hadde Klæbo det siste giret og avsluttet vanvittig sterkt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug om løpet.

– Var du noensinne nervøs for at gullet ville glippe for Norge?

– Nei, jeg var trygg på denne gullmedaljen, for å si det sånn, fastslår Northug.

Dermed fikk også Golberg revansj for nederlaget i VM i Val di Fiemme i 2013, da han stivnet totalt i semifinalen som gjorde at Norge røk ut.

Sverige med Edvin Anger og Calle Halfvarsson endte på en skuffende 5. plass.

– Jeg synes Calle så bra ut, men veldig skuffende og under pari totalt sett. Jeg hadde forventet at Anger skulle ta mer kontroll, men synes at han ble usynlig og svak, dessverre, sier Northug.