Klæbo med fantomavslutning

SEIER: Ny verdenscupseier for Johannes Høsflot Klæbo Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Johannes Høsflot Klæbo hadde en forrykende avslutning i sporet og vant fredagens 10 kilometer i Falun.

900 meter før mål var Klæbo 0,4 sekunder bak Martin Løwstrøm Nyenget. Men på siste meterne fikk trønderen opp farten og endte hele 10 sekunder foran Løwstrøm Nyenget.

Dette er Klæbos 16. seier denne sesongen.

– Jeg fikk bra sekundering av Arild (Monsen, trener) i dag. Han skrek meg opp sistebakken. Han sa det var fire-fem bak på toppen. Da skjønte jeg at om jeg skulle kjempe om seieren måtte jeg ta i. Det var Arild som gjorde at jeg mistet hodet. Han skal få æren for den, sier Klæbo til Viaplay etter rennet.

Det at sesongen nærmer seg ferdig kjenner han på kroppen.

– Kroppen kjennes bra ut, jeg syns det varierer fra dag til dag nå. Jeg var sliten igjen på onsdag. Tusla meg en liten tur i går, ikke gjort så mye. Det er lite trening og mer skirenn nå, men det fungerer det også.

TRE NORSKE: Pallen var farget med rødt, hvitt og blått med Martin Løwstrøm Nyenget, Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Sju blant topp ti

Sju av de åtte norske som stilte til start er blant topp ti.

Martin Løwstrøm Nyenget var lenge raskest i sporet, men måtte slå seg slått av Klæbo med 10,7 sekunder. Han gikk inn til andreplass.

Harald Østberg Amundsen kom på tredjeplass, 20,7 sekunder bak Klæbo.

Pål Golberg kom akkurat utenfor pallen på fjerde, før de to finnene Perttu Hyvarinen og Ristomatti Hakola splitter rekken med nordmenn.

Erik Valnes ledet lenge, men endte på 7.plass, Simen Hegstad Krüger kom på 8.plass, Didrik Tønseth på 9.plass og Mikael Gunnulfsen på 11.plass.