Klæbo lekte med konkurrentene og tok ny seier

Da jaktstarten for langrennsgutta ble avgjort med spurtoppgjør, herjet Johannes Høsflot Klæbo.

FØRST: For tredje gang denne helgen krysset Johannes Høsflot Klæbo mållinjen først av alle. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Etter lørdagens seier på 10-kilometeren gikk Johannes Høsflot Klæbo ut først på jaktstarten søndag, 20 sekunder foran nestemann Pål Golberg.

26-åringen åpnet kontrollert, og ble etter hvert tatt igjen av en større gruppe. På tampen banket Klæbo til og vant spurtoppgjøret.

LEKTE: Johannes Høsflot Klæbo fikk mange meter på konkurrentene. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Golberg tok andreplassen. Svenske Calle Halfvarsson gikk i mål som nummer tre, men ble disket etter at han tråkket utenfor sporet i den siste bakken før stadion.

Dermed rykker Federico Pellegrino opp på pallplass.

DISKET: Calle Halfvarsson ble diskvalifisert etter at han gikk utenfor sporet på jaktstarten. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

– Jeg prøvde å være i posisjon. Så vet man at sistebakken er tøff og man kan stivne, så jeg følte at jeg bare måtte tråkke til der, sier Klæbo om sluttspurten i et intervju med rettighetshaver Viaplay.

Klæbo har vunnet tre av tre verdenscuprenn denne helgen i Ruka. Trønderen slet med en lårskade i sesongoppladningen, men har ikke sett preget ut av det så langt.

– Fantastisk rå

TV 2s langrennsekspert skryter av Klæbos taktikk under søndagens jaktstart.

– Johannes viser at han er i god form. Han overrasker oss ikke i dag i og med at han har gått så bra i innledningen, det som er overraskende er at han er så på hugget, gjør de rette tingene og er våken.

– Når han blir hentet inn av gruppa så ser jeg hvor han plasserer seg og de strategiske valgene han gjør, for de er fantastisk rå. Han er iskald og rå i de manøvrene han gjør underveis, sier Northug.

FØRST I MÅL: Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og Calle Halfvarsson var de tre beste under søndagens jaktstart i Ruka. Senere disket juryen Halfvarsson for å tråkke utenfor sporet. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Martin Løwstrøm Nyenget tok femteplass, mens Mattis Stenshagen og Hans Christer Holund endte på sjuende og åttendeplass.

Emil Iversen, som startet som nummer ni, gikk i mål som nummer 35. Det var nesten to minutter bak vinner

Norsk dominans

26-åringen åpnet rolig og kontrollert, og etter 6,6 kilometer var Klæbo tatt igjen av gruppa som jaktet bak.

Halvveis på 20-kilometeren var fem nordmenn med i frontgruppa.

Holund gikk opp for å dra, tett fulgt av Klæbo, Løwstrøm Nyenget, Golberg og og Stenshagen.

Også tyskeren Friedrich Mooch, som startet langt bak Klæbo, svenskene Calle Halfvarsson, William Poromaa, italienske Federico Pellegrino og britiske Andrew Musgrave holdt følge med nordmennene.

STOR GRUPPE: Hans Christer Holund og flere andre utøvere gikk samlet store deler av jaktstarten på 20-kilometer. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Dermed lå det an til å bli et ordentlig spurtoppgjør.

Klæbo rykket fra i siste bakke, fikk flere meters forsprang og lekte med konkurrentene. Trønderen krysset mållinjen først og kan huke av i boka for enda en seier.