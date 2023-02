Klæbo henter hjelp fra USA – må betale selv

Onsdag kommer Johannes Høsflot Klæbo til VM-byen Planica.

Og allerede onsdag kveld legger han seg på massasje-benken og får behandling av den amerikanske fysioterapeuten, Meghan Stowe.

Klæbo traff henne første gang under sitt høydeopphold i Park City sist sommer. Skiesset ble så fornøyd med «Magiske Meghan» at han to ganger etterpå har hentet henne over Atlanterhavet.

Samarbeidet startet med hamstrings-skaden som Klæbo slet lenge med å få leget.

– Raust av våre folk

Klæbo har under sitt opphold i Lavazé fått behandling av skiforbundets fysioterapeut som er der fordi kvinnelandslaget har samling på samme sted.

– Men, langrennssjef Espen Bjervig, Johannes Høsflot Klæbo foretrekker en amerikansk fysioterapeut. Hva forteller det om landslagets støtteapparat?

– Vårt støtteapparat er kanonbra, og så har Johannes funnet en samarbeidspartner som fungerer bra for seg. Så synes jeg det er raust av våre folk at de samarbeider med Meghan slik at de sammen får Johannes til å fungere best mulig. Jeg har inntrykk av at de har en god dialog.

– Kan hvem som helst på landslaget hente inn sin "ekspert"?

Må betale selv

– Nå jobber ikke Meghan i regi av Skiforbundet, så Johannes betaler Meghan av egen lomme, forklarer Bjervig.

KLAR FOR BEHANDLING: Skiesset på en massasjebenk. Foto: Johannes Klæbos Instagram

– Hva slags magiske hender er det Meghan har som gjør at du velger å hente henne hit?

– Si det! Jeg har vel knapt møtt noen som har den kompetansen som hun har. Hun har jo jobbet for et NBA-lag og brenner for faget. Og for meg er det gull at hun kan stille opp som nå, forklarer Johannes Høsflot Klæbo