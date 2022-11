Klæbo håper Haaland-feber skal hjelpe langrenn

Færre følger langrenn på TV etter at de fleste verdenscuprennene nå sendes på Viaplay og ikke NRK.

Det har selvsagt Johannes Høsflot Klæbo fått med seg.

Åpningen på verdenscupen blir for øvrig skikkelig kanalslalåm: Åpningsrennene i Ruka vises på Viaplay. Neste helg går verdenscupen på TV 2. Så er det NRK sin helg med renn på Beitostølen, før Viaplay igjen overtar med renn i Davos og Tour de Ski.

– Vårt håp er at Erling Braut Haaland gir oss litt drahjelp, at vi får nytte av Haaland-feberen ved at folk kjøper Viaplay-abonnement for å se Premier League-fotball, sier Johannes Høsflot Klæbo.

SPENT: Johannes Høsflot Klæbo i Ruka. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Han understreker at løperne selv ikke kan gjøre stort annet enn å gå så fort som mulig på ski.

– For meg og de andre som holder på med langrenn så vil jo vi at flest mulig får med seg det vi driver med, spesielt med tanke på interessen som igjen er viktig når det gjelder rekruttering, understreker Klæbo.

– Du kan friste mulige seere med at de får sett deg hver eneste helg på TV utover?

– Nå prøver du å lure meg utpå, slik at jeg lover ting jeg ikke holder. Jeg elsker å gå skirenn, men har ikke bestemt meg for hva som er mest fornuftig fremover med tanke på VM i Planica, som er vinterens store mål, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Til tross for langvarige problemer med et senefeste, som har skapt problemer spesielt i klassisk stil, så har Klæbo bestemt for å gå fredagens sprint i Ruka. Og den går i klassisk.

– Jeg er for glad i å gå skirenn til å dra hit til Ruka for å se på. Selv om det kjennes litt vondt ut når jeg tar i i den mye omtalte bakken her i Ruka, så skal jeg gå fredag. Men jeg håper samtidig at jeg etter denne sprinten ikke er verre og jeg kan friskmelde meg selv, avslutter Klæbo.