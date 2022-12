Klæbo fikk uventet selskap på julaften

– Jeg overlevde! Jeg er jo så heldig som har bare meg selv å tenke på, så det skulle jo bare mangle! Så julaften gikk greit den, satt på rommet i nisselue og snakket med de hjemme på Facetime, forklarer Høsflot Klæbo «dagen derpå».

– Kan vi få høre hvordan din julaften var?

– Ja da, det skjedde jo noe da...

07:00 - 08:00: Frokost? Nei!

– Sto opp senere enn vanlig. Det er tradisjon på julaften med intervalløkt hjemme i Nilsbyen i Trondheim, og da er vi ferdig før frokost. Men her i Davos er det ikke lysløype, og da måtte jeg vente på dagslyset, så da ble det senere start enn vanlig. Og da droppet jeg også frokosten.

– Du kuttet ut å spise?

– Ja, jeg hadde ikke matlyst, og dessuten er det like greit å spise en god frokost i stedet for én før og én etter treningsøkta.

08:00 - 10:30: Overraskende selskap

– Jeg varmer opp cirka en halvtime før en slik intervalløkt. Jeg hadde håpet at svensken, William Poromaa, skulle bli med, men han kunne ikke. Det er en fordel med flere med på slike økter for å holde god nok fart hele tiden. Så jeg sendte ut en «etterlysning» blant skifolk, det er jo amerikanere og finner her. Men, hvem dukket opp? Dario Cologna og Toni Livers, som begge bor her.

Johannes Høsflot Klæbo feirer 24. desember med trening i sveitsiske Davos. Her i rygg på Dario Cologna. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Men, de har jo lagt opp for lenge siden?

– Det virket ikke slik! Og jeg sa til Dario at han var god nok for ethvert landslag. Og han fortalte at han fortsatt trente litt. Litt! Han skulle egentlig løpe maraton i London i høst, men ble skadet. Målet var under to timer og 30 minutter, da er du i bra slag, så dette ble ei skikkelig kvalitetsøkt.

10:30 - 16:00: Kontorarbeid og vask

– Det smaker utrolig godt med mat, altså frokost, etter trening. Ikke så spennende meny. Det har vært det samme i to uker, og blir vel stort sett det samme også de to neste ukene: Fire skiver med mormors hjemmebakte brød med skinke og agurk.

– Så ble det litt hvile på senga, kombinert med telefon til pappa for å sjekke at han har kjøpt inn alle julegavene.

– For deg?

– Ja, litt flaut, men jeg vil helst ikke gå unødvendig i butikker med mye folk. Det er fortsatt mye smitte, ikke bare korona. Men jeg tror nok mamma i alle fall er stolt av meg, jeg vasket nemlig klær! I badekaret med biotex, tror det er første gang jeg har gjort det. Rene og fine treningsklær resten av jula. Også rakk jeg litt spilling på PlayStation med kompiser før det var på`an igjen.

16:00- 18:00: Mer trening

- Ut igjen på ski igjen. Det gikk svært rolig for seg, egentlig en tur for å hente seg inn igjen etter hardøkta på formiddagen. Her nede kommer mørket cirka klokka 17, da er det på med hodelykt. Herlig å se at det var flere enn meg som var ute på ski på selveste julaften, det er mange som går langrenn her i Davos.

EGGET: Her bor Johannes Høsflot Klæbo under sitt opphold i Davos. Alpen Gold Hotel er navnet, i Davos kalles det bare egget. Foto: Ernst A Lersveen/TV 2

18:00 - 20:00: Badstu

– Jeg har funnet ut at cirka klokka 19 er de fleste av gjestene på dette hotellet – og det er svært – til middag. Da passet jeg på å stikke i badstua og fikk faktisk være der alene.

20: 00 - 21:00 Sushi og biff

– Jeg var lenge i tvil om jeg skulle gjøre som jeg pleier: Bestille en pastarett levert på døra og spise på rommet. Men, jeg tok sjansen og bestilte bord for en person i restauranten i 10. etasje og fikk faktisk en litt skjermet plass. Så det var bra!

– Og hva sto på menyen?

– Ikke lutefisk, som mamma og pappa absolutt må ha på julaften. Det ble først sushi, og så en svær biff. Bra mat!

21:00 -22:00: Julegaven til Pernille

– Etter mat så ble det en time med telefonen. Jeg måtte selvsagt ringe hjem og spørre om lutefisken var like god som i fjor. Så ble det Facetime med mormor og morfar. De feiret som meg, alene. Mormor litt småsyk, og da tok de ikke sjansen på å smitte andre i et stort familieselskap.

– Og du glemte selvsagt ikke kjæresten? (Pernille Døsvig)

I FJOR: Johannes Høsflot Klæbo hadde kjæresten Pernille Døsvik på besøk - men det var i fjor. Foto: Foto: Privat

- Nei, det ble en lang prat med fruen. Hun var her noen dager før jul og dro hjem lille julaften. I fjor feiret vi jul sammen her, denne jula ville hun være sammen med sin familie. Det skjønner jeg, for dette her er jo for spesielt interesserte.

– Hva kjøpte pappa for deg i julegave til Pernille?

– Hehe, du har helt rett, pappa måtte ordne det óg! Det ble skiklær.

– Langrennsdress?

– Nei, nei, alpinklær. Det finnes jo andre måter å være ute på ski enn den jeg driver med. Heldigvis. Og jeg er jo så heldig at jeg har julegaveåpning å se fram til. For meg blir julaften 9. januar. Fortsatt god jul!