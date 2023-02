Klæbo får gå – Tønseth vrakes

Johannes Høsflot Klæbo bekrefter selv det TV 2 har fått vite, nemlig at han har fått klarsignal til å gå også denne distansen i det kommende VM.

– Jeg skjønner ikke at det har vært diskusjon om denne saken. Johannes er verdens beste! Jeg vet at Johannes har lyst til å vinne denne distansen og på en dag så kan han ta VM-gull på 15 kilometer i VM. Norge har utrolig mange fristilsløpere. Iver Tildheim Andersen, som har verdenscupseier, kom ikke med! Så det er en brutal kamp om å få gå. Og nå blir det ikke plass til Didrik Tønseth, som også har levert flere gode fristilsløp i vinter, forklarer TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

Han legger til at han regner med at Tønseth får gå femmila i VM.

Norges lag

Ifølge Northug blir dette Norges lag på 15 kilometer fristilt, enkeltstart: Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe. Hans Christer Holund har som tittelforsvarer friplass.

VRAKES: Ikke plass til Didrik Tønseth på 15 kilometer i VM Foto: Caroline Simonsen/ TV2

TV 2 møter verdens beste langrennsløper på Passo Lavazé, 30 minutters biltur fra skistadion i Val di Fiemme i Italia. Her er Klæbo i ferd med å avslutte enda et høydeopphold, vel 1800 meter over havet.

– Jeg har selvsagt fått med meg at at det har vært diskusjoner i media om jeg er kvalifisert til å gå denne distansen i VM, noen mener jeg manglet en pallplass på enkeltstart skøyting, nå fikk jeg det i Toblach sist, sier Klæbo til TV 2.

– Er dette et privilegium som følger med det å være best, at man får gå de løpene man ønsker?

– Jeg vet at hvis jeg er i god form I VM kan jeg være med å kjempe i teten, men hvis jeg føler at jeg ikke er i stand til det, så kommer jeg heller ikke til å stå på startstreken. Jeg ga fra meg plassen på femmila i OL i 2018, jeg gjorde det samme på 15 kilometer enkeltstart i forrige VM i Oberstdorf, så dersom jeg føler at jeg ikke kan slåss om medaljer så får en annen sjansen.

Northug har vært i samme situasjon som Klæbo: Han har fått gått mesterskapsdistanser hvor andre har vært minst like godt kvalifisert.

DEN GAMLE MESTER: Johannes Høsflot Klæbo sammen med Petter Northug på Passo di Lavazé. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Kjenner seg igjen

– Jada, jeg kjenner meg igjen. Jeg fikk gå løp som jeg ikke var kvalifisert for. fordi det gagnet meg senere i mesterskapet ved at jeg fikk konkurransetrening. Nå er landslaget sterkere, nå er det vanskeligere å få slike særordninger, men Johannes er så god at han forsvarer en plass på 15-kilometerlaget i Planica

Klæbo understreker at han ikke har tenkt så mye på VMs 15 kilometer fordi det løpet kommer ganske sent i mesterskapet. Nå har han fokus på sprint og 30 kilometer.

– Jeg er selvsagt glad for at jeg har fått muligheten. Det gir trygghet å vite at jeg kan forberede meg til også denne distansen, men om jeg går vet jeg ikke nå.

TV 2 har prøvd å få kontakt med Didrik Tønseth, men har ikke lykkes.