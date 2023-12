Kjæresten lå livløs på gulvet: – Jeg husker ropet hennes

TYDELIG MERKET: Arret deler brystet i to og gir et tydelig tegn på at Petter Østtun har vært gjennom noe alvorlig. Han er heldig som fortsatt er i live. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Han faller i gulvet med et brak.

Det er først da hun virkelig forstår at det er alvor.

Matilde våknet da kjæresten rullet over henne og lagde merkelige lyder, men tenkte først at han bare hadde mareritt.

Hun røsker tak i han og forsøker få kontakt. Da faller han med hele sin vekt ut av senga og går i gulvet med et smell. Der blir han liggende uten å røre på seg.

Nå strekker hun seg panisk mot lysbryteren, før hun snur kjæresten rundt. Det som venter henne er et syn hun aldri glemmer.

– Da så jeg at han var helt lilla i ansiktet. Jeg husker øynene hans, for de var så blasse. Jeg så han rett i øynene, men fikk ikke kontakt.

Petters hjerte har stoppet.

Før de la seg hadde han i godt humør spøkt om seieren i rulleskirennet tidligere på dagen. Langrennstalentet var i sitt livs form.

Nå ligger han plutselig livløs på gulvet.

Det var bare et smell. Han rørte seg ikke etterpå. Matilde Strøm, Petters kjæreste

MARERITTNATT: Matiilde Strøm fikk sjokk da kjæresten falt i gulvet og ble liggende uten å røre på seg. Hun glemmer aldri den dramatiske natta. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Sikker på at han skulle dø



Matilde Strøm løper opp trappene og får vekket Petter Østtuns mamma. Beskjeden er uklar, hun vet ikke helt hva hun skal si. Men hun får frem at det haster.

Sammen skynder de seg ned trappene og inn på rommet.

– Jeg husker ropet hennes da hun så han. Det var ganske fælt, sier Matilde.

Moren begynner nesten umiddelbart med hjertekompresjoner, samtidig som hun får ropt på datteren.

På gulvet ligger Petter intetanende om at de tre damene som står han nærmest i livet, har våknet til sitt livs mareritt. Han er avhengig av de om han skal våkne igjen.

Det veksles mellom 30 kompresjoner og to ventilasjoner, mens søsteren i telefonen gir beskjed om at de trenger medisinsk hjelp. Nå!

Alvoret på det lille rommet, midt på natta, kan vanskelig beskrives. For hvordan reagerer du når din sønn, bror eller kjærestes liv ligger i dine hender?

Det er det verste jeg noensinne har opplevd. Matilde Strøm

– Før ambulansen kom var jeg sikker på at han skulle dø, sier Matilde.

Opp bakken til det hvite huset med utsikt over skibygda Meråker, kommer hjelpen fra alle kanter. Bygdas ambulanse rykker umiddelbart ut, en lege fra Stjørdal kaster seg i hui og hast rundt.

Så høres endelig rotorene fra høyt der oppe. Helikopteret lander på gårdsplassen utenfor, samtidig som det inne i huset jobbes febrilsk med å få liv i Petter.

Fra stuevinduet ser hun kjæresten bæres ut.

Matilde kjenner at hun rister. Hun har ristet siden han falt i gulvet. Hun klarer ikke å stoppe det.

– Det var mye folk rundt han, men jeg kunne se at han hadde en slange ned i halsen og at han lå med øynene igjen. Det var det siste jeg så av han før han dro med helikopteret, sier hun.

Meråkerposten var først ute med å omtale Petters hjertestans.

I KOMA: Petter Østtun får behandling mens han ligger i koma, etter hjertestansen. Foto: Privat

– Hadde funnet meg død

Da han ble båret om bord i helikopteret, hadde han puls igjen.

Med kurs rett mot St. Olavs Hospital i Trondheim, den raskeste veien - luftveien, svevde han mellom liv og død.

19-åringen ble lagt i kunstig koma.

Samtidig kjørte hans nærmeste, intetanende om hans tilstand, mot sykehuset.

I timer ble de sittende og vente utenfor rommet han lå på. Matilde husker ikke mye av det, bare at hun fortsatt ristet ukontrollert og den påfølgende lettelsen da de fikk gå inn til ham.

– Jeg husker at da jeg så han var det en trygghetsfølelse. Det var godt å se han puste og at det var liv i han, sier kjæresten.

I elleve dager lå han i koma. Hver dag kjørte hun inn for å gi selskap og være nær ham.

– Jeg pjusket på han og så på han, hørte på respiratoren og fulgte med på pulsen, minnes hun.

HÅP OG REDSEL: Matilde besøkte kjæresten hver dag mens han lå i koma på sykehuset. Turene ga en blanding av håp og redsel. Foto: Privat

Etter få dager steg pulsen. Petter var blitt syk. I utgangspunktet skulle han ikke ligget mange dagene i koma, men dårlig oksygenmetning og en kraftig lungebetennelse sørget for at perioden ble lengre enn håpet.

Så våknet han. Det husker han lite av. Matilde smiler av hvordan han var de første dagene. Han var ikke helt seg selv til å begynne med. Men han snakket, bevegde seg og fikk ved hjelp i seg mat. Alt tydet på at han med tiden kunne bli helt frisk igjen.

– Hadde jeg sovet alene den natta, hadde mamma funnet meg død i senga neste morgen, sier han.

Vi sitter ved vinduet og kan se ut på snødekte jorder. Petter kaster stadig inn vedkubber, og sørger for en varme som for en stund kan få oss til å glemme den bitende kulda utenfor.

SAMMEN OM DET: Kjæresteparet Matilde Strøm og Petter Østtun fyrer opp hjemme hos han i Meråker. De siste månedene har ført de enda tettere sammen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Aller helst skulle han vært der ute. På ski. Med høy puls gjennom skogene, time etter time. Han skulle lagt ned arbeidet som kreves for å bli best i verden.

Mens kjæresten har fortalt om natta som kunne blitt hans siste, har han servert kaffe og pepperkaker, før han lå strak i sofaen og hørte på historien om sitt livs verste natt.

– Alt fra den dagen har blitt borte. Jeg husker ingenting, sier Petter.

Det siste han husker er da han uker tidligere var på hjemplassen til hans gudfar, den trønderske skilegenden Frode Estil.

AVGJØRENDE:Petter Østtun kikker bort på kjæresten Matilde Strøm. Hun var avgjørende den natta han fikk hjertestans, for at han fortsatt er i live. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Reddet livet mitt

Det ble 39 dager på sykehuset. Da var det godt å komme hjem, for det begynte å bli langdrygt for den normalt aktive idrettsutøveren.

Årsaken til hjertestansen har etter undersøkelser vist at trolig skyldes at hans høyre kransarterie (fører blod til hjertemuskelen) lå feil. Den lå nesten på samme plass som kransarterien som skal ligge til venstre.

I ettertid har han sett at den høyeste pulsen hans den dagen det skjedde lå 10-12 slag over hans vanlige makspuls.

Han har etter forespørsel fra undertegnede vrengt av seg t-skjorta for å vise frem arret som deler brystet i to.

Petter peker høyt på venstre bryst der det har blitt operert inn hjertestarter. Trønderen tar tak i den og vrir på den, så man tydelig kan se størrelsen på apparatet som nå gir han trygghet.

TO ARR: Arrene på brystet kommer etter operasjoner på sykehuset etter at han fikk hjertestans. Det øverst til venstre på brystet kom da han fikk operert inn hjertestarter. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Takknemligheten er stor til de som hjalp han den natta og sørget for at han fortsatt lever.

– De reddet livet mitt.

For kjæresten har det vært godt å se han bli stadig bedre, men sjokket hun fikk den natta har gitt en redsel som ikke helt slipper.

– I starten var jeg veldig redd da jeg sov med pappa. Jeg våknet mye på natta og måtte sjekke at han pustet.

– Det verste var kanskje at han jeg vanligvis pleier å støtte meg på ikke lenger var ikke der.

– Det er litt sånn av og til når jeg sover med Petter nå også. Puster han nå? Det er veldig godt at han har fått hjertestarteren, for da vet jeg at han er trygg, sier hun og smiler forsiktig.

Vi går inn på rommet hvor dramaet utspilte seg den natta. Det er blitt oppbevaringsrom før jul. For henne vekker det naturligvis vonde minner og hun vil helst ikke sove der mer. For han føles det å gå inn der på mange måter som det gjorde før, for selv om det handlet om han så husker han ingenting.

– Jeg har tenkt mye i ettertid på at det er litt rart at jeg ikke har vært mer redd. Tankene er der jo, men jeg har aldri vært redd. Jeg er mer lettet og glad for at det gikk så bra, sier han.

Samme drøm

På stuebordet ligger det største forbildet, Petter Northug, sin nyeste bok.



Oppvokst i skibygda som har fostret noen av våre største nasjonalhelter, med en av de aller største trønderske heltene som gudfar, har målet vært klart lenge.

– Noe av det første jeg spurte om da jeg våknet på sykehuset var om jeg fikk trene og gå på ski igjen, sier han.

SER FREMOVER: Petter Østtun og Matilde Strøm drømmer begge om å bli best i verden på ski. Etter en tøff tid, ser kjæresteparet nå fremover. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Selv om han så smått har tatt på seg skiene, er det lenge til han kan trene hardt igjen. Nå er målet å være tilbake til neste sesong.

De drømmer begge om det samme. For han har det blitt satt litt på vent, men det endrer ikke på planene.

– Jeg har et mål om å bli best i verden, sier han bestemt og ser rett i kameralinsa.