Kinesisk vidunder: – Han kan slå Klæbo

«No problem team» heter laget og består av Wang Qiang fra Kina og Pål Trøan Aune fra Trøndelag.

– Det stemmer at han er en villmann. Han går alt han makter - hele tiden, forklarer Trøan Aune.

– Wang er unik. Han kan slå Klæbo på en god dag, men jeg vet ikke om jeg klarer å temme han, som jo er jobben min, sier Lars Christian Aabol, trener for laget. Han var assistent på herrelandslaget i flere sesonger.

– Wang har de beste fysiske forutsetninger, men har mye å lære når det gjelder å gå i felt, altså taktikk, også må han lære seg å styre trening, det må ikke være 100 prosent innsats på hver økt. Han er litt uferdig, så å bremse har vært mitt viktigste bidrag til nå, sier en lattermild Aabol.

Stort lag - få løpere

Wang har bygd opp et lag med Aabol som trener, Ole-Marius Bach som assistent, Bernhard Rønning som altmuligmann og Terje Langli som smører. I tillegg er det alltid med en tolk og en fysioterapeut, begge fra Kina.

– Vi var heldig som fikk med Pål på laget, han sørger for at Wang får skikkelig matching og Pål er for oss en skikkelig kvalitetssikring på trening, forklarer Aabol.

Lars Christian Aabol var assistenttrener på landslaget til Noprge. Foto: Ned Alley

Kineseren kan slå i bordet med tredjeplass fra sprinten i verdenscupen i Drammen. Trøan Aune tilhører sjiktet under landslaget, men har gått verdenscup i flere sesonger.

Wang Qiang og Pål Trøan Aune danner laget "No problem team". Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Sammen skal vi bli veldig sterke til vinteren, forklarer kineseren.

Ble pisset på

Etter flere sesonger med det det norske landslaget så vet Aabol alt om hvor sterke verdens beste løpere er, men etter å ha sett Wang Qiang i styrkerommet fikk han hakeslepp:

– Jeg visste jo at han var ekstrem rask, det hadde jeg sett i verdenscupen, men at han er SÅ sterk, det hadde jeg ikke trodd.

Og sjefen får støtte fra Trøan Aune:

– Det er ikke så mange som jeg har blitt «pissa» på av i et styrkerom, men Wang gjør det hver gang. Han er helt rå. Jeg er skikkelig heldig som får trene med en slik villmann. Jeg blir garantert bedre!

– Og dere skal til VM i Planica?

– Ja, vi skal begge dit, Pål er god nok til det, det har jeg sett etter å ha hatt han på laget i to-tre måneder, forklarer kineseren.

– VM er jo målet og jeg hadde ikke giddet å legge ned så mye tid og krefter på dette hvis jeg ikke trodde det var mulig, understreker Pål Trøan Aune.

Halloballa!

– No problem Team, spesielt navn på et lag?

– Det er Wang som kaller laget for det, han sier alltid «no problem» når det er noe han ikke forstår. Og det er ganske mye. Han er ennå ikke helt stø i hverken engelsk eller trøndersk.

– Tusen takk! Halloballa! Uferdig! sier Wang når vi spør hvordan norskkunnskapene er.