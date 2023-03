Karlsson om norske fans: – Jeg tror de var ironiske

PLANICA (TV 2): Sveriges skiprofil Frida Karlsson innrømmer at ikke alle norske fans i Planica har vært like hyggelige.

BRYR SEG IKKE: Sveriges Frida Karlsson sier hun ikke akkurat begynner å gråte av norske fans på tribunen i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den anerkjente langrennskommentatoren Tomas Petterson i den svenske storavisen Expressen gikk knallhardt ut mot deler av den norske fansen i Planica-VM. Spesielt reagerte han på tilrop fra norske fans på tribunen da han intervjuet Frida Karlsson etter bronsemedaljen på torsdagens stafett.

REAGERTE: Den anerkjente svenske kommentatoren Tomas Pettersson reagerte på deler av den norske fansens oppførsel i Planica. Foto: Terje Pedersen

– Det norske «pakket» som synes det beste som finnes i hele verden er å håne en knust svensk 23-åring, freste en irritert Pettersson i kommentaren.

– På tribunen over oss henger noen fulle norske menn og roper sjeleglade og hånende «bronseglede», «hvordan føles det nå, Sverige», samt et lite «Grattis med medaljen, hø, hø, hø», skrev Petterson, og slo fast:

– Selv får jeg si grattis til Norge for en soleklar førsteplass i kategorien «supportere som skjemmer seg fullstendig ut». Et råd for fremtiden: Slutt å drikk. Voks opp. Og går ikke det, så kan dere jo bare bli hjemme i deres fjorder. Vi kommer til å klare oss utmerket uten dere, konstaterer Petterson.

BRONSE OG GULL: Frida Karlsson tok bronsen og Ebba Andersson gullet på lørdagens tremil i Holmenkollen. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

Karlsson: – Jeg tror de var ironiske

Etter bronsemedaljen på kvinnenes avsluttende tremil innrømmer Frida Karlsson at hun fikk med seg tilropene fra deler av den norske fansen på tribunen da hun ble intervjuet av Expressen etter stafetten.

– Nei, hva skal jeg si. De gratulerte meg med bronse på stafetten, sier Frida Karlsson til TV 2.

– Opplevde du det som om de ropte noen ufine ting?

– Ja, jeg tror de var ironiske da de gratulerte meg med bronsen. For vi hadde jo siktet oss inn på gullet. Men nei, altså. Jeg bryr meg vel ikke om dem. Det hadde vel vært litt rart om jeg skulle begynne å gråte på grunn av dem, svarer Karlsson.

Fansen slår tilbake

Etter at TV 2 skrev sak om Petterssons kommentar om hvordan han oppfattet deler av den norske fansen i Planica, har flere langrennsentusiaster som er på plass i VM-byen tatt kontakt og på det sterkeste avvist at de håner svenskene.

– Hva hadde VM vært uten nordmenn som lager god stemning, sier blant annet Sara Hatløy Einarsen, som er på plass i Planica sammen med en vennegjeng.

Også langrennssjef Espen Bjervig avviste at norske fans hadde oppført seg ufint mot Frida Karlsson eller andre svensker.

– Jeg registrerer at norske fans hyler og skriker og heier på alle og lager liv. Jeg har fått med meg hva Expressen skrev, men jeg har ikke opplevd noe sånt. Jeg føler norske fans stort sett heier på alle. Det er norsk kultur at vi heier på alle og lager støy når vi er i VM, sa Bjervig til TV 2.