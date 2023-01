Kan ta nytt NM-gull – 14 år etter det første: – Ingen trodde jeg skulle vinne

– Det var en sensasjon. Jeg er overbevist om at ingen, absolutt ingen, trodde jeg skulle vinne!

Ingvild Flugstad Østberg husker godt det som skjedde under NM på Gjøvik i 2009. Hun på 18 år satte hele elitelandslaget på plass på 15 kilometer med skibytte. Og det var ingen hvem som helst: Marit Bjørgen, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kristin Størmer Steira.

– Jeg var vel uredd og offensiv. Var passe tarrin og sta.

– Unnskyld, men tarrin, hva betyr det?

– Det er et lokalt uttrykk som betyr at du har litt tæl og ikke vil gi deg. Slik jeg kanskje var, og fortsatt er, hehe.

– Jeg husker fra 2009 at jeg hadde bestemt meg for å henge på de beste så lenge jeg orket. Og jeg klarte til og med å slå Kristin (Størmer Steira) og Therese (Johaug) på oppløpet. Det var veldig stort!

Fra sensasjon til favoritt

Når hun står på startstreken på fredagens 10 kilometer i NM , 14 år etter, er det ingen sensasjon at hun vinner. Andreplassen i verdenscupen på den dobbelte distansen i Davos før jul, sier sitt om hva 32-åringen er god for.

Hos mamma og pappa

Hun har ikke gått renn etter løpet i Davos i begynnelsen av desember, men har ladet opp i de beste omgivelser: i hjembyen Gjøvik hvor hun har bodd hjemme hos mamma og pappa. Og i Gjøvik arrangeres altså årets NM - som i 2009!

BARNDOMSHJEMMET: Ingvild Flugstad Østberg blir intervjuet av TV2 utenfor barndomshjemmet på Gjøvik. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Er du tullerusk?

– Hvis du hadde sagt til meg i 2009 at vi skulle stå her om 14 år og at jeg skulle kjempe om NM-gull, så hadde jeg vel lurt på om du var blitt tullerusk, jeg tror rett og slett at jeg ikke hadde klart å se så langt fram. Men jeg skal innrømme at det er litt artig.

– Hva er grunnen til at du holder koken på toppnivå så lenge, er det også staheten?

– Sikkert litt det også, men jeg trives med å trene og har jo også hatt suksess. Og det er selvsagt viktig, for jeg er et skikkelig konkurransemenneske og vil være best.

Ingvild Flugstad Østberg har to individuelle NM-gull fra før, i 2009 og 2015. det tredje kan komme torsdag, 14 år etter det første.