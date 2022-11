Kalvå tok seieren etter sekundstrid: – Dobbelt glede

Helene Marie Fossesholm gikk et fantomløp og tok ledelsen ved samtlige passeringer og kjempet og kjempet om seieren mot Anne Kjersti Kalvå.

Til slutt gikk Kalvå helt til topps på søndagens 10 kilometer fristil på Beitostølen søndag etter en sekundstrid mot Fossesholm.

– Det var overraskende å vinne på dag to. Jeg hadde størst forhåpningen til lørdagens renn. Det var skikkelig gøy å vinne i dag. Det var tett som hagl i toppen der. Nå gleder jeg meg til å sette meg på flyet til Ruka og se hva de andre nasjonene har holdt på med i sommer, sier Anne Kjersti til TV 2 etter å ha tatt sin andre strake seier.

Helene Marie Fossesholm var skikkelig fornøyd med både sin egen og Kalvås plassering.

– Jeg synes det var bra. Jeg er litt overrasket selv. Jeg vet at jeg har en brukbar form, men har fremdeles noe å gå på. Jeg følte meg bra og prøvde å holde igjen litt i starten. Jeg har vært friskmeldt, jeg har ikke vært syk, men det tar litt tid å bygge seg opp igjen. Og dit er jeg på vei, sier en fornøyd Fossesholm til TV 2 etter andreplassen på Beitostølen.

– Dette betyr mye for meg, men det betyr også at Anne Kjersti vant. Hun har jobbet så hardt, så det er så fortjent. Hun tok seier to dager på rad og det sier litt om skallen hennes og hvor hardt hun har jobbet. Dette er dobbelt glede, mener hun.

IMPONERT: Petter Northug jr. er TV2s langrennsekspert. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

Imponerte Northug

Mellom Kalvå og Fossesholm skilte det søndag bare 4,2 sekunder. Mellom de fem beste i søndagens renn var avstanden 13 sekunder.

– Anne Kjersti Kalvå avluttet helgen med seier også på skøyter. Det er veldig imponerende etter seieren på klassisk. Så er det gledelig at Fossesholm har fått den gode, gamle snerten tilbake, oppsummerer Petter Northug.

– Det ble en kjempespennende konkurranse. 13 sekunder skilte til slutt fem jenter i mål. Det blir spennende å se hvordan de kan ta opp kampen mot de svenske, finske og kanskje tyske neste helg, konstaterer han.

Kalvå avsluttet kruttsterkt og vant foran Helene Marie Fossesholm og Silje Theodorsen. 30-åringen fra Lundamo var også best på lørdagens 10 kilometer i klassisk.

Kan bli tatt ut til Ruka

Silje Theodorsen (28), som tok tredjeplassen, kan det bety billett til verdenscupåpningen i Ruka.

– Jeg har aldri hatt en bedre treningssesong enn i år. Jeg har aldri vært bedre enn nå. Jeg håper at jeg får dra til Ruka. Det blir spennende å se om jeg blir tatt ut eller ei. Det å konkurrere mot de beste er med og hever ditt eget nivå også. Målet mitt denne sesongen er helt klart å gå VM. For å klare det, må jeg få gå i verdenscup, sier Silje Theodorsen til TV 2.

TOK TREDJEPLASSEN: Silje Theodorsen Foto: Caroline Simonsen / TV 2

For Heidi Weng ble det en tyngre dag på jobben søndag. 31-åringen ble nummer sju, 44,6 sekunder bak seierskvinne Kalvå.

– Jeg er fornøyd med at jeg kom hit og gjennomførte to renn. Det var liksom ikke helt planen. Jeg har vært gjennom hjernerystelse som har vært ekstremt kjedelig. Å komme hit å gjennomføre skirenn og klare det såpass bra hadde jeg ikke trodd. Så det var bare positivt, sier Heidi Weng til TV 2.

– Jeg skal gå i Ruka neste helg, og har et mål om å være i toppform i februar, slår en optimistisk Weng fast.

Landslagsløper Ragnhild Haga testet forøvrig søndag morgen positivt for korona og stile ikke til start på 10 kilometer fristil på Beitostølen.

Nå sprer koronafrykten seg i den norske langrennsleiren.

– Det er naturligvis frykt for korona eller annen sykdom. Det være snakk om en ny koronabølge kan dukke opp, og det er klart det er frykt for det, sa landslagslege Ove Feragen til TV 2 tidligere søndag.