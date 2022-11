Kalvå knuste alle: – Det gikk en faen i meg etter forrige sesong

– Kalvå så utrolig sterk ut. Hun leverte kraftfull gåing. Mens resten av jentene trippet, så gikk hun med tung, klassisk kraftgåing. Teknikken skilte henne fra resten av feltet. Hun er i form, og går med kraft og ordentlig klassisk på ski, sier TV 2-ekspert Petter Northug etter Kalvås triumf i sesongåpningen.

Kalvå koblet grepet om rennet tidlig, og hun gikk bare bedre og bedre utover. Hun 31,7 sekunder foran toer Heidi Weng. Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen i comebacket.

Slo tilbake etter koronaviruset

Overfor TV 2 legger Kalvå ikke skjul på at hun trives under de nye trenerne på landslaget, og har jobbet hardt i hele høst. Kalvå kom seg aldri til OL etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Derfor smakte seieren på Beitostølen selvsagt ekstra godt.

– Det er lenge siden jeg har vunnet et skirenn, så det var artig, sier Kalvå til TV 2, og fortsetter:

– Det har ikke skjedd noe hokus pokus. Jeg har jobbet jevnt og godt i høst og tatt steg hele veien. Vi fikk inn nye trenere, og det ble en litt ny start for meg. Jeg har fått tett oppfølgning og er skikkelig motivert med tanke på å slå tilbake fra fjoråret, som var noe drit. Jeg har stått opp og gjort jobben hver dag. Det gikk en faen i meg, og nå gleder jeg meg til videre i sesongen.

Kalvås innsats overrasker ikke lagvenninnene.

– Jeg har visst at Anne Kjersti i god form om dagen. Jeg tror hun er bedre enn det hun har vist i fjor, så det blir spennene å se hvordan hun gjør det mot internasjonal motstand i verdenscupen neste helg, roste lagvenninne Ragnhild Haga til TV 2.

Den suverene vinneren fikk hardest konkurranse av Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og tsjekkeren Katerina Janatova. I mål var hun 36,6 sekunder foran Østberg, som da ble henvist til andreplassen.

Det var knyttet store forventninger til hvordan Ingvild Flugstad Østberg vil gjøre det på Beitostølen.

PÅ PALLEN: Vinner av 10 km klassisk Anne Kjersti Kalvå (i midten) sammen med Heidi Weng på andreplass og Ingvild Flugstad Østberg på tredje på podiet på Beitostølen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

– Det var artig, men litt vondt og

Det er bare noen uker siden Flugstad Østberg kunne avsløre at hun hadde fått godkjent helseattesten som gir henne lov til å gå skirenn igjen.

Flugstad Østberg leverte et svært solid renn og viste at formen er i anmarsj i comebacket. Hun gikk sitt første renn siden desember i fjor.

– Det var en bedre plassering enn forventet. Det var først og fremst artig, men også litt vondt. Det var litt sånne følelser innabords, på mange måter. Det har vært både tårer og mye jobb, og masse slit og masse gøy. Jeg har stort sett hatt det bra, og lagt ned mye arbeid, sier Flugstad Østberg til TV 2.

– Sist du gikk her var i 2018?

– Det er veldig rart å tenke på. Jeg har gått noen år med masse skirenn og noen år med veldig få skirenn. Nå ser jeg frem mot VM og skal gjøre mitt beste frem mot det, svarer Flugstad Østberg og gliser.

TV 2-ekspert Petter Northug er imponert, men tror 30-åringen har enda mer å gå på fremover.

– Ingvild gikk et bra løp, jeg synes vi ser en tendens at hun ikke er i kanonform enda, og trenger litt konkurranser enda. Men jeg håper at dette kan være formutløsende, og at hun vet at hun har gjort jobben på Beitostølen, og tar med seg det videre i verdenscupsesongen, sier en imponert TV 2-ekspert Petter Northug.

Verdenscupåpningen skjer i finske Ruka neste helg. Ragnhild Haga er glad for at Flugstad Østberg er tilbake.

– Det er veldig gledelig at hun er tilbake. Jeg tror hun gleder seg over å være tilbake på ski, og det er bra for hele laget. Det er ikke overraskende at hun er i form når hun først stiller, mener Ragnhild Haga.

Treneren er imidlertid usikker på hvor mange renn Flugstad Østberg vil gå frem mot VM i februar neste år.

– For Ingvild er VM neste år det store året. Men vi må se hvor mange renn hun skal gå før det. Nå skal vi la fagpersonene som vurderer helse og slike ting avgjøre. Ingvild har nivået, så får vi legge en plan ut i fra det, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til TV 2.