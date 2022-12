Kalvå-jubel: – Jeg har tvilt mange ganger

MILEPÆL: Anne Kjersti Kalvå gikk et superløp på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen

Anne Kjersti Kalvå (30) mistet pallen med et halvt sekund forrige helg. På dagens 10-kilometer kunne hun endelig juble for karrierens første pallplass i verdenscupen.

Kalvå ble nummer to. Ingen kunne gjøre noe med finske Kerttu Niskanen. Hun var 12,7 sekunder foran Kalvå.

Men det la ingen demper på Kalvås store dag.

– Det føles veldig bra. Det er helt rått endelig å klare det. Jeg har vært litt for nær noen ganger, sier Kalvå til TV 2.

ENDELIG: Anne Kjersti Kalvå gikk inn til 2. plass lørdag. Foto: Terje Pedersen

– Har hatt en indre tro

30-åringen har brukt lang tid på å nå toppen. Og underveis har Kalvå møtt motgang. Like før OL i Beijing ble hun koronasyk og gikk glipp av mesterskapet.

– Jeg har tvilt mange ganger og vært usikker på om jeg noensinne skulle klare det. Men jeg har hatt en indre tro på at jeg hadde det i meg, sier Kalvå til TV 2.

Forklaringen bak at hun har tatt det siste steget er enkel:

– Jeg har jobbet hardt og trent godt over mange år, sier hun.

Rørt mor

Trippende ved gjerdet bak oss da Kalvå ble intervjuet sto hennes mor Sissel Gullbrekken og flere fra familien.

– Det var fantastisk! Jeg er mest lettet. Hun har jobbet så hardt, sier moren tydelig rørt.

Fra bakketoppen bak målområdet så hun datteren passere flere ganger.

I mange år har hun sett datteren kjempe rett bak de aller beste. At det endelig lyktes lørdag, var stort.

– Hun har vært kjempetålmodig. Det har vært nesten hele tiden. Det har vært nedturer og ikke blitt tatt ut på lag. Det er artig at hun lykkes. Jeg er rørt og stolt, sier Gullbrekken og tørker bort en tåre.

– En lettelse

Kalvås lagvenninner ventet i målområdet og omfavnet henne etter løpet.

– Det var en lettelse for hele gjengen. Det er så fortjent! Nå er det bare et spørsmål om tid før hun tar seieren, sier Tiril Udnes Weng.

Svenske Frida Karlsson ble nummer tre, 16,5 sekunder bak Niskanen.

Heidi Weng skuffet og ble nummer 15.

– Jeg følte at jeg ikke hadde energi i dag. Jeg har trent for dårlig i år, så jeg vet at dette vil skje i ny og ne, sier Weng til TV 2.