Jonas (21) fikk verdenscupdebuten ødelagt etter krasj med demonstrant

Det var høydramatiske scener som utspilte seg da klimaaktivister tok seg inn i løypene under herrenes fellesstart på Lillehammer.

For unggutten Jonas Vika ble hans første løp i verdenscupen fullstendig ødelagt.

– Det kom litt som et sjokk for meg. Det var mange scenarioer jeg hadde sett for meg før løpet, men dette var ikke et av dem. Jeg går inn i bakken og ser bare grønn røyk. Så ser jeg at noen er på vei inn i løypen, forteller Vika til TV 2.

Nye bilder viser dramatikken - se video!



– Mange klarte å komme seg forbi før jeg kom frem. Jeg ble sittende fast med skien under en demonstrant. Det endte med at skien knakk. Jeg visste det ikke underveis i rennet, men jeg hørte at det var noe feil med skien. Staven brakk også samtidig. Så jeg ble liggende helt sist.

– Sa du noe til demonstrantene da du prøvde å komme deg forbi?

– Jeg slengte noen gloser. Naturlig nok. De sa ingenting. De hadde bare den plakaten. Jeg prøvde bare å komme meg videre.

Nye bilder viser kaoset i løypa

Gruppen fra Stopp oljeletinga helte også væske i sporet.

– Jeg vet ikke hva det var, men skiene ble ufattelig treige. Jeg klarte å hente feltet igjen, men så mistet jeg skien, for det hadde skjedd noe med bindingen også. Da blir det håpløst, sier Vika.

– De sier at det skal være en fredelig demonstrasjon. Jeg mener at de ikke demonstrerer fredelig.

Her er demonstrantene på vei ut i løypen like før løperne kommer. Organisasjonen vil stoppe oljeletingen av ny olje og gass på norsk sokkel og de vil ha en plan for en rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere. Foto: Skjermdump TV 2

– Mitt løpt blir ødelagt av det, ene og alene. Jeg trener ganske mange timer, og nå fikk jeg denne sjansen her til å vise meg frem for landslagsledelsen. Mitt første verdenscuprenn blir totalt ødelagt.

Unggutten fikk gå rennet ettersom han kom inn på U23-kvoten.

– Hva syns du om at Stopp oljeletinga velger å markere sitt budskap på denne måten?

– Jeg syns det blir for dumt. De aller fleste på langrennstadion har et håp om at vi har lyst til å gå på i ski i mange flere år og da trenger vi snø. Det er mange seere som ser på langrenn, Equinor er en stor sponsor. Da tenker de sikkert at det er veien å gå.

Jonas Vika under 15 km fri teknikk på Beitostølen tidligere i sesongen, Foto: Terje Pedersen / NTB

Til TV 2 forteller Olve Gravskar fra Stopp oljeletinga at det ble markert i en oppoverbakke for å minske risikoen for skader.

Talspersonen syns det er leit at det fikk såpass store konsekvenser for Vika.

– Det er synd å høre. Det var absolutt ikke intensjonen. Jeg har fått snakket med aktivisten som var involvert i hendelsen. Dessverre var det en av løpsfunksjonærene som kastet henne over skiløperen. Hun er lei seg over at det gikk ut over Jonas, men håper at han forstår og er enig i saken, sier Gravskar til TV 2.

Langrennsløperen mener uansett at det kunne blitt aksjonert på en annen måte.

– Hvis de skulle gjort det litt mildere, kunne de stått ved siden av løypen, mener Vika, som til slutt endte på 58. plass på 20 kilometeren.