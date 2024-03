Johaugs NM-comeback: – Forberedt på å få bank

Lørdag gjør Therese Johaug comeback i NM. Der venter konkurrenter med ferske pallplasser i verdenscupen.

Langrennsdronninga skal teste formen mot Norges beste skiløpere. Spørsmålet alle stiller seg er om hun fortsatt er den beste.



– Det er veldig gøy at hun skal gå. Det gjør noe med spenningen rundt NM og egentlig norsk kvinnelangrenn, som står ved et skille. Vi skal ha et landslagsuttak hvor potensielt flere skal ut og mange nye skal inn, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

Les også: Vil vrake halve landslaget.

Overrasket med sjampis: – Den så dyr ut

– Dumt å gå rundt og være bitter

Det siste året har spekulasjonene herjet. Kommer Therese Johaug til å stille til start under VM i Trondheim i 2025?

Tidligere denne måneden innrømmet den største kvinnelige langrennsprofilen at hun er sugen på å gå historiens første femmil for kvinner i et VM, da hun gjestet Carina Bergfeldts talkshow på SVT.

LA OPP: Therese Johaug har blitt mamma og gitt ut bok etter at hun la opp som skiløper i 2022. Nå skal hun teste formen i NM. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg må jo si at det frister veldig med den femmila i Trondheim, sa Johaug til den svenske programlederen da.

Lørdag måler hun krefter mot tidligere lagvenninner og løpere som drømmer om å gå VM på hjemmebane i 2025.

Lotta Udnes Weng tror den første duellen mot Johaug på to år kommer til å bli brutal.

BRUTALT: Tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng tror Therese Johaug er i form når hun stiller på start i NM. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er vanskelig å se for seg at hun går et dårlig skirenn. Jeg vet hvordan det har vært å konkurrere mot henne før, det har vært brutalt, så jeg er forberedt på å få bank. Jeg tror hun er i bra form og at hun er blant favorittene til å ta hjem NM-gullet, sier Lotta Udnes Weng til TV 2.

Langrennsløperen tror et Johaug-comeback før VM vil gagne langrennsverdenen, men er ikke så sikker på at det er en fordel for henne personlig.

EKSPERT OG SKILØPER: Under NM del 1 på Gjøvik forrige sesong var Johaug ekspert for NRK da Lotta Udnes Weng tok NM-gull. Nå skal de konkurrere mot hverandre igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er litt både og. Det er veldig positivt for interessen og alle de tingene, men jeg har nytt godt av at hun har vært borte. Fellesstartene har vært jevnere, så for min egen sportslige karriere er det ikke positivt. Vi vil ha det beste på start, så det er dumt å gå rundt og være bitter, men vi må jobbe hardt fram til neste vinter for å få lov til å stille på start i Trondheim, sier Udnes Weng.

Tvillingsøster Tiril Udnes Weng, står over helgens norgesmesterskap, etter å ha blitt nummer 41 på sesongens siste renn i verdenscupen. Likevel er hun spent på å se Johaug tilbake i langrennsløypa.

– Det blir spennende å se. Hun kommer til å gå fort. Den som skal slå henne må være i god form. Jeg tror Astrid Øyre Slind og Heidi Weng stiller sterkest, men det er ingen som vet helt hvor Johaug står, det gjør hun vel ikke selv heller, sier Tiril Udnes Weng til TV 2.



FORRIGE DUELL: Det var Astrid Øyre Slind som gikk seirende ut av den forrige duellen mellom henne selv og Therese Johaug, da Slind vant Birkebeinerrennet for to år siden. Foto: Alexander Sundal Skjerven

Astrid Øyre Slind synes det er positivt at hun blir trukket fram som en av kandidatene som kan utfordre Therese Johaug, men nevner både Anne Kjersti Kalvå, regjerende norgesmester på ti kilometer fri, Sofie Hustad, og Sophia Laukli som sterke konkurrenter.

Hun har blandede følelser rundt Therese Johaugs comeback.

– Det er rått av hun å stiller, og så har selvtilliten min alltid vært dårlig på grunn av henne. Jeg har aldri vært en god skiløper, fordi Therese satte en annen standard. Men det er klart, hvis hun gjør comeback og jeg klarer å slå henne, så er det jo ingenting som er bedre enn det, sier Astrid Øyre Slind til TV 2.



Northug strippet på jobb

– Både joker og favoritt

Det er mange år siden det har vært så stor spenning knyttet til NM del to. De kvinnelige langrennsløperne har fått spørsmål om Johaug gjennom hele sesongen.

Nå står verdensmesteren og den olympiske mesteren på startstreken igjen.

– Dersom hun presterer i helgen, som jeg tror hun gjør, i løyper som er perfekte for henne, så vil det komme enda flere spørsmål rundt VM neste år og landslagsplass, sier Northug.



SPENT: Petter Northug er spent på Johaugs comeback. Foto: Geir Olsen / NTB

Samtidig er langrennseksperten, som bekrefter til TV 2 at han skal gå sprintstafetten i NM sammen med lillebror Even Northug, spent på hvordan Johaug klarer seg teknisk.

– Hvor store er sjansene for at Therese Johaug tar NM-gull?

– De er såpass store at jeg blir ikke overrasket hvis hun tar gull, men samtidig blir jeg overrasket hvis hun tar gull. Jeg er spent på hvordan hun står i de tekniske utforkjøringene. Jeg er trygg på at kapasiteten er god nok og at hun velger riktig åpningsfart, men jeg er spent på det skitekniske i utforbakkene og i det lette terrenget. Hun er både joker og favoritt, sier Northug.



Både Petter Northug og Petter Skinstad er enig i Lotta Udnes Wengs vurdering og mener at det er Astrid Øyre Slind og Heidi Weng som kommer til å være Johaugs tøffeste konkurrenter i de krevende løypene på Lillehammer.

18 NM-GULL: Therese Johaug har 18 NM-gull fra tidligere. Lørdag kjemper hun om ett til, ifølge ekspertene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg ser på Therese som en gullkandidat og medaljefavoritt. Rett og slett fordi hun er så utrolig god på tremil i utgangspunktet. Så må vi ha med i regnestykket at de sterkeste konkurrentene har en tøff sesong bak seg. Det er noe annet å gå ett eller to renn i året, enn å prestere helg etter helg. Det er feige lag, sånn sett, sier Petter Skinstad.



– Hvis de (landslagsjentene) ikke vinner, hva så? De har vært på pallen i verdenscupen, da satt Therese hjemme, så om de taper nå på tampen av sesongen når de er slitne så gjør ikke det noe, sier Skinstad.