Johaug: – Gråt flere tusen ganger flere enn hun gjorde

FORTELLER: Therese Johaug snakker ut om tiden etter at hun ble mor for første gang. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det å være gravid passer ikke helt min livsstil. Det er ikke min favoritt. På slutten var det åreknuter og halsbrann, og jeg måtte gå med støttestrømper. Det er varmt ute, og sånn sett var jeg glad for at jeg fødte to og en halv uke før tiden, sier Therese Johaug i den nyeste podkast-episoden av Johaug Redaksjonen.

Den tidligere langrennsløperen deler stort og smått fra tiden som gravid og livet som nybakt mor i hennes egen podkast, som hun har sammen med venninnen Kathrine Meiner.

– Det er ny sjef i huset her. Det er helt fantastisk. Man må bli mor for å egentlig skjønne hva dette er, fortsetter 34-åringen.

NY HVERDAG: Therese Johaug har byttet ut langrennsski med bleier og tåteflasker. Foto: Hanna Johre / NTB

17. mai ble hun og samboeren Nils Jakob Hoff (38) foreldre til en liten jente. Paret delte gladnyheten på Instagram.

– Følte meg ikke som meg selv

– Selvsagt måtte hun komme den dagen. På morgenen dagen før våknet jeg og så meg selv i speilet. Da tenkte jeg: «I dag, Therese, så ser du helt jævlig ut». Jeg sendte en Snapchat til dere, og det var den dagen i dag. Jeg følte meg ikke helt som meg selv, sier hun.

Natt til 17. mai skjønte hun at noe kom til å skje, men det tok tid før hun innså at det nærmet seg fødsel.



– Jeg trodde jeg hadde tisset på meg, eller noe. Jeg tenkte at jeg måtte gå på do, men så skjønte jeg at vannet gikk, for det renner jo, sier Johaug i podkasten.

FORELDRE: Nils Jakob Hoff og Therese Johaug nyter den nye familietilværelsen. Foto: Lise Åserud / NTB

Så dro hun på sykehuset, men fordi riene ikke hadde begynt ble hun sendt hjem igjen. Da riene begynte å ta seg opp bar det tilbake.

– Da reiste vi tilbake rundt 9-tiden, og da valgte vi å bli der. Vi fikk valget om å reise hjem igjen, men jeg kjente at jeg skal ikke hjem igjen sånn situasjonen var da.

ALT GIKK BRA: Therese Johaug forteller at hun synes det var verre å gå gravid enn å føde i den nyeste podkast-episoden av Johaug Redaksjonen. Foto: Hanna Johre / NTB

– Hadde ikke kontroll

Omtrent klokka 15 kom datteren til verden.

– Da gikk det relativt kjapt. Sånn som jeg har vært hele livet, «fort og gæli». Få det unnagjort. Men fødselen gikk veldig bra, altså, sier 34-åringen.

Johaug forteller videre at hun synes det var verre å gå gravid enn å føde, og følte seg godt ivaretatt av personalet på sykehuset.

Nå nyter hun tilværelsen som småbarnsmor, og forteller at tårene rant spesielt den første uka.

– Jeg gråt tusen ganger flere enn hun gjorde. Det var vanvittig mye hormoner, og det var jeg også fascinert over. Jeg kjenner kroppen min så godt, og du vet det som toppidrettsutøver. Men jeg hadde ikke kontroll på meg selv for fem øre, sier hun.

Den tidligere skidronningen la opp etter OL-sesongen i 2022, hvor hun kronet en strålende karriere med tre gull.