Johaug gir rivalen selfie-slakt: – Det får være grenser for frekkhet

PROVOSERTE JOHAUG: Aino-Kaisa Saarinen (.t.h.) var frittalende etter det ble kjent at Therese Johaug (t.v.) testet positivt. Etter en overraskende forespørsel, konkluderer Johaug med at hun er langsint. Foto: AP Photo, Alessandra Tarantino / Lise Åserud, NTB

Under VM i Sapporo 2007 tok den 18 år gamle junioren Therese Johaug en sensasjonell VM-bronse på tremila. Finske Aino-Kaisa Saarinen måtte skuffet gi Johaug et klapp på skulderen og ta til takke med den sure fjerdeplassen.

«I det jeg antok var en blanding av frustrasjon, skuffelse og sinne smelte hun staven i bakken foran støtteapparatet sitt. Så utbrøt hun: «Who the fuck is that girl?»

«WHO THE FUCK IS THAT GIRL?» I 2007 fikk Aino-Kaisa Saarinen (t.h.) en første forsmak på det som var i vente. Her jubler junioren Therese Johaug (t.v.) etter bronsen som sjokkerte langrennseliten i VM. Foto: Erlend Aas / NTB

I boken «Therese Johaug – hele historien», forteller den norske langrennsstjernen om sin rikholdige karriere.

I boken får rivalen Saarinen passet påskrevet, etter sine mange kommentarer i forbindelse med Johaugs dopingsak.

– Grenser for frekkhet

I kapittelet med tittelen «Langsint», beskriver den norske skidronningen et møte med sin finske rival etter en stafettseier i Lahti i 2020.

– Hun hadde lagt opp som skiløper og var nå tydeligvis en slags funksjonær. Hva i all verden ville hun? Kanskje hun kom for å beklage de mange urettferdige angrepene mot meg i media? Nei da, hun kom for å ta en selfie med oss, skriver Johaug.

Saarinen tok først en selfie med Heidi Weng.

– Da jeg skjønte at hun ville ha et bilde med meg også, så jeg i en annen retning og trakk meg unna. Det fikk være grenser for frekkhet, slår Johaug fast.

– Skjønner ikke at hun ville

Da nyheten om Johaugs dopingsak sprakk, var Saarinen raskt ute med å så tvil om forklaringen.

På Twitter la hun ut et bilde av en Trofodermin-pakning som hun selv dro på apoteket i Livigno for å kjøpe.

Kävin uteliaisuuttani Livingon apteekissa katsomassa miltä pakkaus näyttää. Voiko tästä paketista lääkäri erehtyä sopingin suhteen? pic.twitter.com/hK7JXYtjs5 — Aino-Kaisa Saarinen (@Aino_Kaisa) October 13, 2016

Da Johaug først fikk en dom på 13 måneders utestengelse, besluttet FIS å anke saken til CAS. Noe som Saarinen jublet for.

– Jeg gir tommel opp til FIS, sa hun til finske YLE.

Av alle hennes rivaler, følte Johaug at det var Saarinen som mest av alle prosederte mot henne i mediene.

– Nå skulle hun altså sole seg i glansen av mine prestasjoner. Jeg skjønner ikke at hun ville. Om jeg hadde hatt så negative meninger om en annen person, ville jeg aldri ha bedt om selfie med vedkommende. Og om hun hadde ønska å skvære opp, kunne hun ha tatt kontakt for lenge siden. Det endte likevel med at hun fikk et bilde av seg sjøl sammen med hele det norske laget, som hun la ut på Instagram. Jeg innså at det hadde blitt for dumt om jeg skulle snike meg unna, skriver Johaug.

Bildet ble lagt ut på Saarinens Instagram. Den finske langrennsstjernen har for øvrig ikke lagt ut et eneste bilde der siden den gang.

Saarinen ferierer for øyeblikket i Spania, og meddeler til finske Ilta-Sanomat:

– Jeg vil ikke kommentere noe, annet enn at det er spesielt, sier Saarinen til avisen.

Provosert

Dagen etter pressekonferansen der det kom frem at Johaug testet positivt, delte Saarinen sitt famøse Twitter-bilde.

Hun uttalte seg også til Dagbladet:

– Dette setter saken i et nytt lys. De på apoteket sa at legemiddelet inneholder doping. Vi må bare le av at det går an å misforstå noe sånt. Jeg tror ikke på tilfeldigheter og bortforklaringer. Jeg er for erfaren til å tro på unnskyldningene til utøvere som har testet positivt, sa Saarinen.

I boken sin skriver Johaug hun ble mektig provosert, fordi hun følte Saarinen godtet seg over situasjonen.

Justyna Kowalczyk hadde også funnet en Trofodermin-eske og lagt ut et bilde av dopingadvarselen på Twitter.

«Det provoserte meg om mulig enda mer. Hun hadde sjøl vært involvert i en dopingsak der hun langt på vei var offer for tilfeldigheter», skriver Johaug.

Ladne opakowanie tej maści pic.twitter.com/7igzwkrNcO — Justyna Kowalczyk-Tekieli (@JuiceKowalczyk) October 13, 2016

Nytt perspektiv

Etter først å ha blitt utestengt i to år, fikk Kowlczyk redusert straffen sin hos CAS. Johaug hadde ventet litt forståelse, men endte i stedet med et nytt perspektiv på ting.

Reaksjonene fikk henne til å tenke på hvordan også nordmenn lett drar konklusjoner om utøvere fra andre land etter å ha avlagt positive dopingprøver.

«Det var ikke alltid vi venta til det forelå en dom før vi fordømte vedkommende. Ikke hadde vi skilt så nøye på hva de faktisk hadde testa positivt på heller, og forklaringer anså vi gjerne som bortforklaringer og rista på huet av dem, akkurat som noen av de utenlandske konkurrentene mine nå gjorde mot meg», skriver hun.

Det bestemte hun seg for å slutte med.

«Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Men jeg begynte nå å forstå at i dopingsaker var det helt annerledes, også rent juridisk: Der var du skyldig til du eventuelt sjøl hadde klart å bevise det motsatte. Og det gjaldt jo i aller høyeste grad ikke bare meg.»