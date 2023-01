Johaug er gravid: – Overgår alle gullene

Therese Johaug forteller at hun venter barn sammen med forloveden Nils Jakob Hoff.

– Flokken utvides. 2022 har bydd på alt jeg kan drømme om, skriver Therese Johaug på Instagram.

Den tidligere skidronningen la opp etter OL-sesongen i fjor, hvor hun kronet en strålende karriere med tre gull.

– Det er jo det største en kan oppnå. Det overgår alle gullene jeg har tatt, for å si det sånn, sier hun til NRK.

– Jeg synes det er veldig stas, og så må jeg si at jeg synes det er litt skummelt. At du ikke helt vet hva du går til. Men at jeg gleder meg veldig. Jeg føler det har skjedd veldig mye i 2022, sier Johaug videre.

Johaug forteller at hun er «veldig spent» på det som venter til kanalen.

– Jeg er vant til å styre hverdagen min helt selv, og plutselig er det en helt ny sjef i huset. Det er litt skrekkblandet fryd, sier hun til NRK.

NYTT TILSKUDD: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff utvider familien. Foto: Lise Åserud / NTB

34-åringen har termin i løpet av årets første halvår og opplyser at hun har fått tips av sin tidligere lagvenninne Marit Bjørgen. Bjørgen har vært gjennom to svangerskap.

– Jeg har pratet mye med Marit (Bjørgen), så jeg har fått litt tips om hva jeg skal kjenne etter og hva jeg kan trene. Jeg har fått god oppfølging av de folka jeg har jobbet med, både på Olympiatoppen og tidligere, sier Johaug.