Johaug avslører Northug-flørt og hemmelig SMS

ÅRETS IDRETTSUTØVERE: Petter Northug og Therese Johaug ble hedret i 2016. Therese Johaug avslører at hun en gang hadde et godt øye til Northug.

I boken «Hele historien» forteller Therese Johaug om sin rikholdige karriere, og der kommer det frem at hun tidlig hadde et godt øye til den to år eldre Petter Northug.

«Ikke bare var han god, han var også kjekk», skriver Johaug om den gangen hun som videregående-elev møtte fenomenet fra Trøndelag.

NY BOK: Therese Johaugs «Hele historien».

«Dette var før han ble verdensberømt, men i skimiljøet var han allerede en stor profil, et stjerneskudd», beskriver Johaug.

Det var under en samling i Savalen de møttes, og i løypa viste Johaug meget lovende takter og satte på plass det hun beskriver som sure landslagsjenter.

«At de var sure, var greit for meg, sjøltilliten min hadde fått seg en boost. Den ble ikke lavere av at Petter Northug kom bort og ga meg et klapp på skuldra og sa han var kjempeimponert. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Fikk bare stamma fram et takk.»

Men det var ikke enden på visa.

– Enda kjekkere i levende live

Dagen etter satte hun ny løyperekord for kvinner i Skistuetesten, et årlig motbakkeløp på Tynset.

«Jeg slo ikke Petter Northug, men igjen kom han bort og skrøt av meg. Han var enda kjekkere i levende live enn på TV, og plutselig hadde jeg visst begynt å stamme på fast basis», forteller Johaug.

Den kvelden ble de samlet på pizzarestaurant, der Johaug ble sittende rett overfor Northug.

«Han var morsom og kvikk i replikken. Sjøl fikk jeg fortsatt ikke fram et ord, men det virka som Petter ble litt sjarmert av meg også. I hvert fall om jeg tolka tekstmeldinga jeg fikk dagen etterpå rett. Hva som sto? Det er hemmelig!»

Dette skrev Northug

TV 2 har selvsagt spurt Petter Northug om han kan formidle innholdet i SMSen som ble sendt til Johaug.

«Tenk om vi mikser våre gener, med din motor og mine avslutningsegenskaper», skriver han.

Før han legger til:

– Men fant ut at det hadde ødelagt sporten.