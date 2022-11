Johannes Høsflot Klæbo før helgas sesongstart: – Drittlei

Torsdag morgen gikk Johannes Høsflot Klæbo (26) en siste hardøkt på snø for å teste om han er klar til sesongåpningen for langrenn på Beitostølen fredag.

26-åringen har slitt med en skade i bakre lår i lang tid. Svarene han får på torsdagens økt med ski på beina avgjør om han går renn på sesongåpningen på Beitostølen.

– Det er kjedelig, jeg begynner å bli drittlei av å ha vondt og å ikke kunne gjøre noe annet. Men jeg får prøve å ha motet oppe, sier Klæbo.

– Det er vel litt sånn at om jeg velger å gå så er risikoen at jeg kan bli verre, men om jeg ikke går så er jeg ikke bedre i Ruka. Velger jeg å ikke gå nå, ser jeg dere ikke før i 2023, det er sikkert, sier han.

AVGJØRELSE: Johannes Høsflot Klæbo har slitt med skade i lang tid. Det er usikkert om han stiller til start fredag. Foto: Caroline Simonsen/ TV 2

Nå skal det diskuteres med landslagets lege og fysioterapeuter om han stiller til start. Avgjørelsen tas torsdag ettermiddag.

Men: det er risiko for at skaden kan forverres av å prøve for tidlig.

– Det må være en del av vurderingen man tar. Det er vel litt slik at velger jeg å ikke gå her så vil det ikke gjøre noe forskjell neste uke i Ruka, sier han og sikter til verdenscupåpningen neste helg.

RENN I ÅR? Johannes Høsflot Klæbo vet enda ikke om han stiller til start på skirenn i 2022. Foto: Caroline Simonsen/ TV 2

På spørsmål om hvorfor det er viktig for trønderen å være med på helgas sesongåpning, svarer han:

– Jeg synes det er artig å gå ski, og det er ikke noe gøy å sitte hjemme og følge med på skirenn.

Starter han ikke på Beitostølen, ser det mørkt ut også for resten av 2022, mener skiløperen.

– Da drar jeg på ferie eller noe annet. Jeg tok ikke i maks i dag, så har heldigvis et lite gir til.

– Hvis du ikke går i helga, går du renn før jul da?

– Da ser det mørkt ut ja, det gjør det.