– Jeg må vite at jeg har forsøkt alt

«Hva er problemet til Ingvild Flugstad Østberg?» og «hva er galt med Ingvild Flugstad Østberg?».

Det er de første to spørsmålene som dukker opp når man googler navnet til en av Norges mestvinnende kvinnelige langrennsløpere.

– Tror du folk har greid å forstå hvorfor du har gått så få skirenn de siste tre årene?

– Det er nesten litt vanskelig for meg selv å forstå innimellom også. Jeg har merket når jeg har møtt folk, at det er de som nesten tror du har ligget i en seng eller sykeseng i 2-3 år. «Hvordan går det med deg nå? Kan du trene?» Og så har du egentlig vært frisk og oppegående og trent hele veien, sier Flugstad Østberg.

TILBAKE I SEISER ALM: – Jeg måtte nesten ikke glede meg for mye for, men jeg kjente det å komme ned hit ga meg veldig god energi, sier Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fortsatt krevende

Formuleringen som gjerne er brukt tidligere, som forklaring på 31-åringen ikke har bestått helseattesten til Norges Skiforbund, er «manglende balanse mellom ernæring og trening».

– Den er litt slitt ut, den setningen der. Den høres helt.... ikke overflatisk ut, for jeg har lyst til å være åpen om alt som har vært utfordrende og vanskelig. Hvor detaljert skal man være, liksom. Jeg føler det blir feil å komme med verdier og tall. Men i grove trekk er det jo den formuleringen du nevner der – hva du tar ut, og hva du får inn. For min del, når det har gått over mange år, da snur du det ikke på en uke. Det tar lenger tid. Kroppen skal respondere på det du gjør mot den. Så enkelt, og så vanskelig.

KORTVARIG COMEBACK: Ingvild Flugstad Østberg fikk gå tre verdenscuprenn sist vinter før hun ble plukket ut av konkurranse igjen. Her på Lillehammer i desember 2021. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

– Er det fortsatt like krevende som det har vært?

– Godt spørsmål, egentlig. Det er jo.... det er en jobb som må gjøres hver dag. I en ideell verden vil man jo bare ha funnet oppskriften. «Nå går det på autopilot, nå er det bare å kjøre på, nå er jeg helt trygg på at det blir bra bare jeg gjør sånn og sånn.». Jeg kunne ønske jeg kunne si det, men jeg kan ikke sitte her og hevde at jeg er så selvsikker og trygg at jeg kan si det, sier Østberg.

– Her og nå, ville du fått godkjent helseattest?

– Oi. Jeg har ikke spurt, på en måte. Når jeg har lyst til å gå skirenn, da jobber vi mot det. Vi har ikke snakket om det akkurat nå.

Må ringe sponsorer

TV 2 møter henne i høydeparadiset Seiser Alm i Italia. Her har hun ikke vært på mange år, men nå er hun tilbake her sammen med sin nye trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

LANGTUR I FJELLENE: Østberg under torsdagens langtur i Seiser Alm. Foto: Pål Gunnar Mikkelsplass

Han fungerte også som trener for Therese Johaug i den perioden hun var utestengt. Denne torsdagen har de gjennomført en langtur på over tre timer på over 2000 meters høyde.

– Hvordan var turen?

– Den har vært helt nydelig. Det er deilig å være tilbake i Seiser, sier hun.

Flugstad Østberg mistet landslagsplassen foran kommende sesong, etter å ha vært en del av laget i 14 år.

Nå må hun fikse alt selv, og det inkluderer ringerunder til potensielle sponsorer for å finansere satsningen utenfor landslag.

– Det er ikke alltid like gøy å ringe rundt på vegne av seg selv, det skal jeg ærlig innrømme. Det er lettere på vegne av andre. Men jeg må være litt framme i skoene også. Det er en slags balanse der.

– Hvordan høres en sånn telefonsamtale ut, da?

– Det er nettopp det. Jeg må jo prøve å være rett fram også. Og så er det ikke sånn «hei, jeg trenger penger, gi meg det». Man ønsker jo å gi noe tilbake også. Du skal treffe litt på de riktige folkene, som du matcher godt med. Det er ikke så lett og gøy, men noen har tatt kontakt og sagt de har lyst til å hjelpe meg også. Det har vært helt fantastisk. Jeg setter veldig pris på det.

31-åringen nøler litt på spørsmål om hun bruker mye penger av egen lomme i denne fasen.

HJELPER ØSTBERG: – Therese er den har trent mest med fra vi startet opp sesongen i april/mai. Jeg er veldig glad for at hun vil være med på trening. Hun stiller opp, sier Østberg om sin gode venninne. Foto: Terje Pedersen

– Jeg håper at det løser seg, og at det blir en ordning på det. For eksempel opphold som dette, at jeg kan ha med meg litt folk. Jeg ønsker å prioritere det, og tror det skal løse seg.

– Er sponsormarkedet tøffere enn du trodde?

– Ja og nei. Jeg kunne garantert vært flinkere. Det ligger mest på meg selv. Kanskje er det en kombinasjon av at det er tøft, og at jeg skulle være flinkere. Jeg legger ikke skylda på andre enn meg selv, sier hun.

Team Østberg

For øyeblikket består «Team Østberg av følgende personer, foruten hovedpersonen selv:

* Pål Gunnar Mikkelsplass – trener

* Aasne Fenne Hoksrud – lege, Olympiatoppen

TRENER OG ELEV: Pål Gunnar Mikkesplass og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Ingvild Flugstad Østberg

* Anu Koivisto, ernæringsfysiolog ved Olympiatoppen

* Øyvind Rø, psykiater ved Olympiatoppen

I tillegg har hun trent mye med Therese Johaug på vårparten og sommeren.

– Har du håndplukket teamet selv?

– Det er en kombinasjon. Pål Gunnar var det jeg som spurte, og jeg er veldig glad for at han takket ja. Han er en fantastisk fyr, som utstråler masse trygghet og rutine. De andre har jeg fått gjennom Olympiatoppen, meg selv og hva jeg har hatt tidligere. Jeg er veldig heldig som fortsatt kan få oppfølging og hjelp av Olympiatoppen. Det var ikke gitt, sier Østberg.

– Hvordan er det mentalt å være i et såpass lite team, etter så mange år på landslag med lagvenninner og stort støtteapparat?

– Jeg visste jo at det kom til å bli annerledes. Én ting er det praktiske med det: alt må styres, ordnes, bestilles, fikses på egenhånd. Og så er det den mentale delen av det. Jeg har vært vant med å være en del av gjengen, på samlinger, sosiale medier, chattegrupper. Og så slår det deg plutselig. «Oi, der er de på samling, men jeg er ikke en del av den gjengen lenger.» Det var først og fremst veldig rart, og trist, sier Østberg.

Rørt over støtten

DRØMMEN: Ingvild Flugstad Østberg ønsker ikke bare å komme tilbake på startstreken, hun vil også kjempe i toppen. Som her, etter sisteetappe i Tour de Ski i 2019/20-sesongen. Foto: Terje Pedersen

Likevel er motivasjonen for å komme tilbake fortsatt sterk. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt, hun har vunnet Tour de Ski, hun har medaljer i OL og VM, så hvorfor nekter hun å gi seg når nedturene tilsynelatende bare fortsetter å komme?

– Jeg vet fortsatt ikke hvor dette ender. Hvor bra det kan gå, og om det ender med at jeg går skirenn eller ikke. Men jeg må vite med meg selv at jeg har forsøkt alt, og at jeg har hatt det bra på veien mot det. Hvis det ikke går, så vil det føles mer greit enn hvis jeg bare «hvorfor prøvde jeg ikke det?». Da vil jeg sitte igjen med en veldig dårlig følelse.

Støtten fra mannen og kvinnen i gata har også hjulpet på motivasjonen.

– Hva er den fineste oppmuntringen du har fått?

– Oi! Jeg blir stadig overrasket over at folk gjerne kommer bort når jeg er på butikken og handler, og sier ting som «vi vil at du skal komme tilbake! Vi ønsker deg alt godt. Vi heier på deg. Det er så gøy når du er på TV!». Da blir jeg glad. De hverdagslige tingene der. Jeg blir litt satt ut, og så blir jeg veldig glad, sier Østberg.