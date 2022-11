– Jeg kan ikke garantere noe som helst

PUSLER: Utfordring for Ingvild Flugstad Østberg før starten på Beitostølen. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Herregud, dette var dårlig!

– Nei, Ingvild fokus!

– Nei! Nei! Nei!

Ingvild Flugstad Østberg er litt (!) frustrert i starten når hun går løs på TV 2s spesiallagde puslespill.

– Dette blir vel som løpet på lørdag. Tanken er en fornuftig åpning, men det viser seg alltid ikke å være så lett med startnummeret på brystet, sier Østberg.

Sist gang hun gikk renn var i begynnelsen av desember i fjor. Etter det fikk hun startnekt ut sesongen. Hun innfridde ikke kravene i helseattesten. Noe hun har slitt med i over tre år. Men nå er det i orden og hun klar for åpningsrennet på Beitostølen.

– Når var du med her sist?

– Åhh, problemer nok med puslespillet, ikke så lett med to tanker i hodet samtidig. Ehh ... når var det?

– 2018.

– Det er lenge siden! Og de tre siste sesongene har jeg ikke gått så mange skirenn. Jeg har fått noen smeller i fleisen, ja.

– Det er viktig å begynne i et hjørne!

– Faderullan!

– Du, hvilken alder er puslespillet beregnet på?

– Kom igjen! Ikke gi deg!

– Neida, åhh nå ser jeg hva det skal bli.

– Og det er?

– Det er meg i Tour de Ski. Kult! Gode minner!

– Hvordan blir Beitostølen-starten for deg?

– Det kommer sikkert til å gjøre vondt, men jeg håper det ikke blir verre enn at jeg får lyst til å gå flere skirenn. Jeg vet ikke hvor jeg står.

– Nå er jeg snart i mål! Herlig!

– Bra start på sesongen!

PUSLEMESTER: Hun klarte å sette sammen et puslespill med bilde av seg selv. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Takk, men jeg kan ikke love deg og andre det samme i løypa.

– I fjor gikk du tre renn så var det startnekt. Føler du deg mer sikker nå på at du har kontroll over egen helse?

– Jeg kan ikke love hverken deg eller andre at jeg får gå skirenn resten av sesongen. Eller at jeg får gå det som er det store målet, VM i Planica. Og det er er vanskelig å forklare folk hvordan en slik usikkerhet henger over en hver dag. Siden ting har vært som de har vært, er det vanskelig å være trygg på om jeg innfrir kravene i helseattesten vinteren igjennom. Jeg kan ikke garantere noe som helst.