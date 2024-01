– Jeg fikk 200 i puls og pustevansker

VAL DI FIEMME (TV 2): Familien kastet på seg et fly for å se Harald Østberg Amundsen ta Tour-seieren. Nervene tok nesten overhånd.

– Det var mest lettelsestårer, sier Tone Østberg til TV 2.

Det var en rørt mamma som fikk se Harald Østberg Amundsen gå inn til sammenlagtseieren i Tour de Ski opp slalåmbakken i Val di Fiemme.

– Nedi bakken fikk jeg helt pustevansker, for det var så bratt og fælt. Herregud, skal han utsette seg for det? Det var lettelsestårer. Vi har vært veldig nervøse her nede, så det var veldig stor lettelse, sier hun.

SAMMENLAGTVINNER: Harald Østberg Amundsen. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Torsdag bestemte Østberg Amundsens foreldre og kjæresten Hedda seg for å reise ned og se Tour de Ski-avslutningen.

– Det er ikke noen ferietur, for man går rundt og er evig nervøs, men det er veldig gøy å være her. Jeg tror han satte pris på at vi kom og reiste ned sammen med kjæresten hans. Å få oppleve dette med ham er veldig stort for oss, sier mamma Tone.

Skjulte nervøsiteten

Hedda Follestad Thorhallsson har delt nervøsiteten med svigermor.

– Jeg har prøvd å vise at jeg ikke har vært stresset. Det er litt uvant for ham å komme inn her og være en av favorittene, for han er vant til å være underdog, men han har taklet det veldig bra, sier kjæresten til TV 2.

– Det var stort. Jeg er først og fremst veldig lettet. Det har vært en lang og nervepirrende uke, så det er veldig bra at det gikk så bra. Han har vært overraskende avslappet, sier hun.

KLINTE TIL: Hedda Follestad Thorhallsson og Harald Østberg Amundsen etter Asker-løperens sammenlagtseier i Tour de Ski i Val di Fiemme søndag. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Harald Østberg Amundsen innrømmer imidlertid at han har kjent på presset. Under oppvarmingen var han så nervøs at han kastet opp.

– I starten smilte og lo jeg av det, men her og i Davos har jeg virkelig kjent på det. Jeg følte at det begynte å nærme seg (avgjørelsen). Det er tøft å ha det store presset, og alle sier at det skal gå bra og at jeg skal vinne, men jeg vet hvilken jobb jeg skal gjøre, sier skiløperen.

– Jeg unner ingen å ha det presset på seg. Jeg skjønner hvordan de største skiløperne og idrettsstjernene har det. Det er nervepirrende, fortsetter Østberg Amundsen.

KJEMPET SEG TIL TOPPEN: Harald Østberg Amundsen takker lagkameratene for hjelp opp slalåmbakken på siste Tour de Ski-etappe. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Østberg Amundsen var tydelig rørt på pallen.

– Jeg pleier ikke å gråte, men jeg har vært veldig fokusert og prøvd å gjøre ting riktig over lang tid. Jeg har vært veldig mye bort. Jeg har vært hjemme i seks-sju dager siden 1. november, så det var godt å se familie og kjæreste igjen. Det blir godt å komme hjem og ha litt tid der, sier Tour-vinneren.

– Aldri drømt om

Østberg Amundsen forsvarte sammenlagtseieren opp Alpe Cermis. Asker-løperen vant sammenlagt med 1.19 ned til tyske Friedrich Moch.

– Det var fantastisk. Det var en litt ut-av-deg-selv-opplevelse. Jeg hadde aldri drømt om noe sånt. Han nyter det nok skikkelig, og vi nyter det også. Vi vet at han har jobbet systematisk, han elsker å gå på ski og han elsker miljøet, sier pappa John Harald Amundsen til TV 2.

KJÆRESTEN PÅ PLASS: Harald Østberg Amundsen sammen med kjæresten Hedda Follestad Thorhallsson etter Tour de Ski-triumfen i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen / NTB

Foreldrene og kjæresten hadde fått beskjed om hvor de skulle stå.

– Vi har ikke vært her før. Harald ba oss før start om å gå ned og se i bratthenget. Jeg kjente at jeg fikk 200 i puls og pustevansker nedi der, for det var så bratt. Da tenkte jeg at han skulle gå opp der, og så ble jeg veldig nervøs, sier mamma Tone Østberg.

– Det gikk fort i bratthenget der, og da begynte han å snappe en del luft, men så klarte han å slå litt over. Det var samtidig en som gikk fort i font, men det var utrolig bra at han lyktes, sier pappa John Harald.