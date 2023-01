– Jeg elsker og hyller det

– Det er en vanvittig overbevisende måte å ta sin første verdenscupseier på, innleder den abdiserte skikongen.

Ingen hadde kjangs til å hamle opp med Konnerud-jenten i franske Les Rousses lørdag.

Prologen vant hun overlegent. Kvart- og semifinalene var grei skuring. I finalen staket hun seg til seier med tre svenske stjerner på slep.

Målstreken passerte hun på iskaldt vis.

Nesten som om Northug skulle gjort det selv, blir det trukket frem i sosiale medier.

Se video her:

– Hun er kanskje ikke en A4, typisk skiløper. Det synes jeg er vanvittig artig. Det er ikke noen stor feiring. Hun kikker til høyre som at hun har kontroll, kommenterer Northug.

– Det er litt sånn vi liker å se av Kristine i form, og forhåpentligvis også med andre seiersgester fremover. Jeg elsker det, hyller det og gleder meg til å se mer av det, fortsetter han.

Før sesongen ble det omtalt at interessen for norsk kvinnelangrenn stuper. Mangel på profiler ble pekt på som en av årsakene.

FØRSTE SEIER: Kristine Stavås Skistad parkerte både Emma Ribom (til venstre) og Maja Dahlqvist i lørdagens sprint. Foto: Laurent Gillieron

Der mener Northug at 23 år gamle Skistad står frem.

Han peker blant annet på sprinterens væremåte og at hun allerede har gått egne veier ved å takke nei til rekruttlandslaget.

– Hun har allerede bygget seg et navn, og jeg tror at hun kan få et stort, internasjonalt navn ved nettopp å være Kristine Stavås Skistad og være seg selv, sier Northug.

23. februar går VM-sprinten i Planica, fire år etter Skistads gjennombruddssesong.

I mellomtiden har Konnerud-jenten hatt noen tunge år. Hun har vært overtrent, og fikk på det verste syre bare av å gå opp trappen.

IMPONERT: Petter Northug, som selv går langløpet Marcialonga søndag. Foto: Ernst A. Lersveen/ TV 2

Northug lar seg imponere av hvordan hun har kommet seg tilbake i verdenstoppen, og har store forhåpninger til Skistad på VM-sprinten.

– Det begynner virkelig å bli spennende. Pilen har bare pekt oppover denne sesongen. Hun seiler opp som en klar favoritt til VM-sprinten. Jeg tror nok at hun trives veldig godt med å være Kristine Stavås Skistad om dagen. Hun koser seg, leker seg og gjør mye riktig, kommenterer 37-åringen.

For et par uker siden gikk det ikke like bra for Skistad i skandinavisk cup: