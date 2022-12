Iver (22) sjokkerte verdenseliten: – Dette er et gjennombrudd

Med startnummer 32 gikk Iver Tildheim Andersen ut av startblokkene på herrenes 10 kilometer på Lillehammer.

Allerede ved første passering tok han ledelsen, og 22-åringen fortsatte å gå lynraskt i løypa.

– Dette er et gjennombrudd. Det er en stor norsk skiløper i emning vi ser danse seg gjennom skogene, sier TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Og da også Didrik Tønseth gikk i mål bak Andersen, kunne unggutten glise i målområdet.

– Dette er et internasjonalt gjennombrudd uansett for Iver Tildheim Andersen. Tenk så få sjanser du får når du er utenfor landslaget i Norge, den sjansen griper han med begge hender. Fantastisk løp, oppsummerer TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– Han har vært topp ti på skøyterennene på Beitostølen og Gålå. Han viser at nivået blant de nest beste er skyhøyt. Det nytter ikke at Norges skiforbund ikke tar ut de i best form, forsetter Skinstad.

Andersen gikk hardt ut fra start og klarte å holde tempoet oppe hele veien til mål.

Her skjønner Iver (22) at han har vunnet

– Med resten av verdenseliten, nesten i hvert fall, så er det han som vinner. Jeg holdt på å si at før målte man om folk ble kjent igjen på Karl Johan, men han her hadde vel knapt blitt kjent igjen i forbundslokalene en gang. Det er et eventyr, sier Skjelbæk.

Stor norsk dag

Ni av de ti øverste på resultatlisten fredag er nordmenn. Didrik Tønseth tar 2. plassen, mens Hans Christer Holund blir nummer tre.

Britiske Andrew Musgrave tar 4. plassen, deretter følger Håvard Moseby på femteplass, Pål Golberg på 6. plass, Martin Løwstrøm Nyenget blir nummer syv, Mattis Stenshagen nummer åtte, Sjur Røthe nummer ni og Simen Hegstad Krüger nummer ti.

Fakta: Iver Tildheim Andersen * Født 29. september 2000 (22 år). * Fra Bøler i Oslo. * Gull på 30 km fri teknikk fellesstart under junior-VM i Oberwiesenthal i 2020. * Bronse på 50 km fri teknikk NM i Harstad i 2022. * 1 FIS-seier på 15 km fri teknikk i Steinkjer 2022. * 24. plass i sin første verdenscupstart i Holmenkollen i mars 2022. Aktuell: Seiret overraskende på 15 km fri teknikk i sin andre verdenscupstart i Lillehammer 2. desember 2022. (©NTB)



Saken oppdateres!