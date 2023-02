Irritert etter tabbe: – Jævlig unødvendig

Anne Kjersti Kalvå klønet det til under skibyttet og var skuffet etter rennet.

Se Kalvå-blemmen i videovinduet øverst!

Anne Kjersti Kalvå mistet skien på vei ut av båsen etter skibytte. I mål gikk hun inn til åttendeplass.

– Jeg ble irritert på meg selv og at en sånn filleting skal ødelegge et VM-løp er jævlig unødvendig. Jeg rotet det til på skibyttet og var ikke sprek nok til å hente inn gruppen foran, sier Kalvå til TV 2.

– Hva er det som skjer?

– Jeg låser bindingen, så sitter den ikke fast i skoen. Når jeg skal begynne å gå skyter jeg bare skien foran meg og må springe frem og plukke den opp, og få den på meg. Det taper jeg litt på og da hadde jeg ikke sjans til å hente inn dem foran.

SKUFFET: Anne Kjersti Kalvå ble nummer åtte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ebba Andersson og Frida Karlsson tok gull og sølv. Astrid Øyre Slind imponerte og tok bronse i VM-debuten.

– Det er klart jeg prøver, men som alle andre er man ganske pinnestiv ut fra start her. Når man ikke får en rygg å gå med går det toget fortere enn jeg klarer, forklarer Kalvå.

– Når man ikke kan være der selv er det bra noen andre nordmenn er på pallen, sier Kalvå om lagvennine Øyre Slind som tok bronse.

Kalvå forteller at hun følte seg i ganske bra form halvveis.

– Jeg følte meg ganske bra på klassisk og syntes det var greit å henge med der. Jeg var forberedt på at det ble en krig fra starten på skøytingen. Kjedelig at jeg roter det til for meg selv og ikke får muligheten til å vær med på kjøret, sukker trønderen.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug stusset over skitabben.

– Hun trodde nok at bindingen var igjen, men så var den ikke det likevel. Det er en sløv feil, mente Northug om Kalvås knot ved skibyttet.

Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo trøblet også under skibyttet på herrenes 30-kilometer.

– Når vi går VM i skiathlon hadde jeg kanskje forventet at de hadde rullet ut et teppe til oss, så vi kunne klare å stoppe i en skibås, sa Golberg til TV 2.

– Det var ikke det som ødela for meg, det var en enkel «klikk og lim» som ikke funket. Det hadde vært det samme, sier Kalvå.