Innrømmer samme tabbe som Fossesholm

IVRIG : Frida Karlsson er kjent for trene hardt, her er det trener Johan Granath som bestemmer farten Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

For første gang innrømmer nå Sveriges populære langrennsløper, Frida Karlsson, hva som gikk galt i OL- sesongen. 23-åringen var jo i forrykende form i sesongstarten da hun satte Therese Johaug på plass.

Men, under forberedelsene til OL i Bejing gikk det galt. Som det gjorde for Helene Fossesholm. Og som en rekke andre skiløpere.har erfart. For tøff trening i høyden er en dårlig kombinasjon.

Høydesmell

- Regelrett en høydesmell?

- Ja, kommer det kontant fra Frida Karlsson. TV 2 treffer det svenske langrennshåpet i Idre, her trener hun under flotte forhold, på svensk snø, lagret fra sist vinter.

TUNGA RETT I MUNNEN: Frida Karlsson under trening i Idre Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Om det som skjedde sist vinter utdyper hun til TV 2:

- Med fasiten i hånd er det jo enkelt å si at jeg skulle kjørt med litt lavere intensitet. Det er lett være etterpåklok!

Det var under trening i høyden, etter jul, under forberedelse til OL at Frida Karlsson ble for ivrig. Og så kom smellen i etterkant.

Ikke den vanlige Frida

- Jeg klarte ikke å hente meg inn igjen til OL. Jeg var jo ikke i elendig form da jeg kom til Bejing. Men, jeg var ikke meg selv og ikke i den formen jeg ønsket. Jeg slet også en lang periode etter OL hvor jeg kjente at det ikke var den vanlige Frida som stilte til start. Det kan sikkert forklares med at jeg var skuffet over det jeg presterte i sesongens store mål, OL i Bejing, men jeg var samtidig veldig revansjesugen i hodet. Jeg tror at i underbevisstheten så var min kropp redd, jeg hadde jo gått på en slik smell som gjorde så vondt og jeg tror at kroppen nærmest nektet å utsette seg for mer smerte, forstår du?

- Hva slags forhold har du fått til trening i høyden etter en slik opplevelse?

- Jeg er ikke redd for å dra tilbake og trene i høyden. For jeg vet at jeg kan gå bra der. Men, i sommer og høst har jeg ikke vært i høyden. Jeg har trent mye på hjemmebane, vært i Tyskland og også en periode på Mallorca sammen med Linn Svahn og Maja Dahlqvist.

De tre løperne har det til felles at de valgte å stå utenfor landslaget foran denne sesongen.

Ikke full gass hele tiden

Under samlingen i Idre har Frida Karlsson med seg trener Johan Granath. Han var tidligere tilknyttet landslaget.

GRANSKER: Frida Karlsson ser på video-opptak av seg selv sammen med trener Johan Granath. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

- Frida ser bra ut, hun har blitt et år eldre og forstår nok mer og mer at det ikke kan være full gass på hver økt, sier Granath,

- Jeg er iallfall skikkelig tent på å komme igang med sesongen, sier 23-årige Frida Karlsson.

Verdenscupen starter i Ruka i Finland 25. november.