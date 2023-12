Innlegget vekker reaksjoner: – Helt håpløst

Lørdag la den russiske skistjernen Veronika Stepanova ut et innlegg på Instagram der hun støtter Russlands president, Vladimir Putin.

– Å tie nå, når Russlands skjebne skal avgjøres – det skal jeg ikke gjøre. I dag er jeg stolt av å være skiløper, for at jeg har slike ledere og kamerater.

– Og fordi vi har en president som Putin, skriver 22-åringen i et innlegg på Instagram.



Skistjernen er avbildet med et bilde av den russiske presidenten i bakgrunnen.

Lederne hun snakker om er den russiske skipresidenten Jelena Välbe og den tidligere langrennsløperen Aleksandr Legkov.

Klar Klæbo-beskjed

Russerne er utestengt fra verdenscupen i langrenn.

Denne helgen var det verdenscup og prøve-VM i Trondheim.

Johannes Høsflot Klæbo vant samtlige løp på herresiden. Han har vært tydelig på at russerne ikke bør få komme tilbake slik situasjonen er nå. Trønderen rister på hodet av innlegget til Stepanova.

– Jeg tenker ikke noe annet enn det jeg har vært tydelig på hele veien. Nå får man bare se hva som skjer. Jeg synes det er spesielt, sier Klæbo til TV 2.

– Hun gjør det ikke noe lettere for seg selv, med tanke på fremtidig deltakelse?

– Nei, men akkurat det bør være ganske klart, sier skistjernen.

RISTER PÅ HODET: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Helt håpløst

Astrid Øyre Slind (35) har konkurrert mot den russiske 22-åringen. Innlegget får 35-åringen til å reagere.



– Dersom hun ikke er tvunget til å legge det ut, så synes jeg det er helt håpløst.

Øyre Slind trekker fram at man fra russisk side har argumentert for at idretten skal være nøytral, og at russerne dermed skal kunne få delta.



Utspillet til Stepanova ødelegger russernes sak, mener 35-åringen.

– Dersom det at idrett skal være nøytralt, og det er deres argument for å kunne gå skirenn, så kan de ikke komme med slike meldinger, sier hun, og fortsetter:



– Det er litt idiotisk.



STUSSER: Astrid Øyre Slind skjønner lite av innlegget til Stepanova. Foto: Frank Lervik / TV 2

Norges herrelandslagstrener, Eirik Myhr Nossum, er også lite imponert av innlegget til russeren.



– Det har hele tiden vært mye surr fra den kanten, så jeg ønsker ikke å gi det så mye oppmerksomhet, sier landslagstreneren.

Han forteller at de ikke har diskutert hvorvidt russerne skal inviteres tilbake.

– Det er vanskelig å se for seg at man skal skape underholdning, på samme arena som folk som støtter sånn som det der, poengterer Myhr Nossum.

Pål Golberg mener utspillet på mange måter bekrefter hvorfor russerne ikke får konkurrere.

– Jeg har stor respekt for de utøverne som ikke føler at de kan uttale seg om dette, så blir det der kanskje to streker under svaret på hvorfor de ikke er med her, sier Golberg til TV 2.