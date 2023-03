– I ferd med å ta livet av sporten

Resultatlisten på femmila i Holmenkollen vekket oppsikt. Det ble nemlig tidobbelt norsk.

Ikke bare fordi Norge er verdens beste land i langrenn - men også fordi det manglet på ordentlige konkurrenter.

Norsktalende Andrew Musgrave fra Storbritannia var «the best of the rest» på ellevte plass.

– Det er tynt og spesielt. Er det et løp jeg skulle gått, så er det Kollen. Jeg forstår ikke at folk ikke prioriterer det. Noen er syke, mens resten bør gå her, sier han.

Han vil ikke høre klaging på at rennet kommer tett etter VM.

– Sesongen vår er ikke så lang, og det er få renn igjen. Folk burde tåle dette. I forhold til sesongen til fotballspillere er dette ingenting. Det er mye syting, sier briten.

KLAR DOM: Andrew Musgrave var den beste ikke-nordmannen i Holmenkollen - på 11. plass. Foto: Terje Pedersen

– Mer stusselig enn i pandemien

Han får støtte fra TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad, som er provosert etter lørdagens renn i Holmenkollen.

– Nå er jeg lei, sier han.

Det er flere ting han reagerer på. Blant annet retter han en finger mot de som mener Norge er skyldige.

– Problemet er ikke at Norge er for gode, men at utlendingene er for dårlige og stiller ikke opp. Der er et spesielt år med Russland utestengt, og dette kan jo snu fort...

– Likevel var resultatet helt ventet. Det fantes ikke overraskende. Makan til tynn suppe i et verdenscuprenn har jeg ikke sett. Dette er stussligere enn under koronapandemien, sier han klart og tydelig.

Klar beskjed

Av bare 36 løpere til start var tolv nordmenn. Mange av de bedre landslagene stilte sterkt redusert i Oslo. Sverige og Finlands ypperste løpere stilte ikke opp. Sykdom er en faktor, men noen velger heller å hvile og trene.

At det bare er seks dager siden forrige femmil, er et annet argument som brukes. Det er hardt, det er brutalt og man får mye juling, sier Skinstad.

Samtidig kjøper han ikke unnskyldningen.

– Jeg er veldig lei av at utlendinger peker på andre enn seg selv. Terminlisten er kjempedum og Fis har en jobb å gjøre, men de er nødt til å se seg selv i speilet. Møt opp på jobb først! sier han.

Han er enig med Musgrave.

– Slutt å peke på at det er Norge, Norge, Norge som er problemet.

Tror på Kollen-endring

Søndag er det kvinnene som skal gå femmil. Det skjer uten de svenske stjernene Ebba Andersson og Frida Karlsson, og Ingvild Flugstad Østberg som alle meldte forfall lørdag på grunn av sykdom.

Forventningene til rennet er lave.

– Det kommer til å bli en parodi når Fis velger å gjøre det på den måten.

STÅR OVER: Ebba Andersson (t.v) og Frida Karlsson er blant mange profiler som ikke stiller opp. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Skinstad er redd de ikke innser hva konsekvensene kan bli.

– Slik både de nasjonale særforbundene og Fis holder på nå, så er de i ferd med å ta livet av egen sport.

Tusenvis møtte opp i løypene, men slik langrennseksperten ser det, så må verdenscupkalenderen endres slik at Holmenkoll-helga blir bedre ivaretatt.

– Terminlista er åpenbart feil. Men forhåpentligvis vil helgens renn føre til endringer. Det beste er om femmila i Holmenkollen blir avslutningen på sesongen, sier Skinstad.