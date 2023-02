– Hvis jeg hadde en dårlig økt, følte jeg meg som et dårlig menneske

Mens de beste løperne i verden konkurrerer side om side i VM i Planica, sitter det tidligere stortalentet på tribunen.

– Jeg slet med å få sove. De vonde tankene kvernet rundt i hodet mitt konstant. Jeg orket ikke ha det sånn lenger, sier hun til TV 2.

Marte Mæhlum Johansen var uslåelig i skisporet. Hun skulle bli best.

LANGRENNSTALENT: Marte Mæhlum Johansen gikk på Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer og ble spådd en lysende karriere. Foto: Terje Pedersen/NTB

Juniorverdensmesteren ble tatt opp på rekruttlandslaget etter flere år med topplasseringer. Men så sa det stopp.

Drømmen om en OL-medalje ble fjern.

Negative tanker tok overhånd

– Jeg speilet meg selv i min egen form. Jeg følte at hvis en økt gikk dårlig, var jeg et dårlig menneske. Dagen ble ødelagt av det.

For Mæhlum Johansen ble dagene tyngre og de negative tankene dukket opp oftere.

– Det begynte å gå hardt utover psyken. Formen ble ensbetydende med den jeg var. Disse følelsene kom oftere og oftere. Det var slitsomt, forteller hun.

En følelse av at prestasjonene var det eneste som betydde noe i livet hennes ble sterkere.

– Nå vet jeg jo at selv om formen ikke er bra, betyr det ikke at jeg ikke er bra.

Som liten var Marte en aktiv jente. Bare to år gammel hadde hun ski på bena for første gang.

Det ble både fotball, håndball og langrenn på fritiden, helt til hun søkte seg inn på NTG Lillehammer. Da startet satsningen på langrenn for alvor.

Hun ble fort et kjent navn som hevdet seg i skisporet.

– Jeg hadde en jevn fremgang hele veien og følte også at jeg hadde et talent. Valget var derfor enkelt, og det var langrennsutøver jeg skulle bli.

TILSKUER: Marte Mæhlum Johansen (25) er på plass i Planica for å heie på sine tidligere lagvenninner Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etterlyser større åpenhet

– Jeg føler at det er mer åpenhet nå enn da jeg var yngre. Da jeg sto midt oppi det selv, visste jeg veldig lite om psykisk helse.

Den tidligere langrennsutøveren føler likevel at det ikke snakkes nok om temaet i idretten den dag i dag.

– Når man er i form og ting går på skinner, er ingenting bedre. Men alle har dårlige dager også. Det kommer sjelden frem i lyset.

Store ambisjoner

Drømmen var å kunne ta en OL- eller VM-medalje som senior, og å kunne leve av og prestere på et høyt nivå. Men sånn ble det ikke for 25-åringen.

Hennes største dag i skisporet minnes hun godt. For seks år siden satte hun svenske Ebba Andersson på plass og tok med seg gullet hjem fra junior-VM i USA.

Året etter deltok Andersson i OL, hvor hun kjempet om medalje mot Marit Bjørgen. Samtidig ble det tøft for den da 20 år gamle Marte. Avstanden opp til de beste norske langrennsutøverne kom som et sjokk.

– Jeg fikk stadig høre det. Du har jo slått henne før? Hvor har det blitt av deg? Det var kjipt å høre det når jeg kom i mål og egentlig var skikkelig skuffet over mitt eget renn.

Etter hvert ble situasjonen for belastende.

– Det begynte å gå hardt utover psyken, at formen ble ensbetydende med den jeg var. Disse følelsene kom oftere og oftere. Det var slitsomt.

Hun ble et av flere norske talenter som ikke nådde opp bak Therese Johaug og de andre stjernene.

En tøff overgang

Mæhlum Johansen hentet hjem to gull og to sølv fra junior-VM i 2016 og 2017, og et individuelt sølv og stafettgull i U23 VM. Så ble hun tatt opp på rekruttlandslaget.

Etter å ha vært dominerende i sin aldersklasse ble steget opp til senior for stort.

Da pallplasseringene uteble i årene etter å ha blitt juniorverdensmester, ble det tyngre for Marte. Skigleden ble erstattet med et konstant jag etter å prestere.

Selv om hun er tydelig på at presset om å prestere kom mest fra henne selv, var hun ikke klar over hvor tøff overgangen skulle bli.

– I dag skulle jeg ønske at jeg var mer forberedt. Jeg kom inn med altfor høye skuldre og en tanke om at jeg skulle prestere. Jeg skulle ønske jeg visste ting da som jeg vet nå.

Mæhlum Johansen forteller at det var vanskelig å forstå hvorfor ting ikke gikk veien. Hun hadde jo hatt en jevn stigning hele veien. I stedet sørget skader og sykdom til at toppidrettslivet ble tungt til at hun klarte å stå i det lenger.

– Er det verdt det?

– Det var for mange tunge opplevelser. Jeg begynte å spørre meg selv «Er det verdt det?».

Ukene, dagene og timene ble uutholdelige. Hun var ikke lenger glad.

– Man får ofte bare se deg når man står smilende øverst på pallen. Alt det som har vært bak er det ingen som vet om.

Selv om det ble en tøff start på 2020-sesongen, avsluttet Mæhlum Johansen med å ta sølv på 10 km klassisk i U23 VM og gull i blandet stafett.

– Får du det ene rennet som er bra, så er plutselig alt det kjipe glemt og du fortsetter på en ny sesong.

EN NY HVERDAG: Marte Mæhlum Johansen byttet ut skikonkurranser med skolebøker. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Hun forteller om de siste årene som toppidrettsutøver som tøffe og vanskelige.

80 prosent av dagene var kjipe. Det ble for mange dårlige dager enn gode dager. Marte Mæhlum Johansen (25)

– De rundt meg ga beskjed

– Når jeg skulle legge meg om kvelden, begynte jeg å grue meg til økta jeg skulle ha dagen etter. Det var da jeg begynte å tenke mer og gå dypere inn i meg selv. Hvorfor gjør jeg det her? Gjør jeg det her for meg selv - eller hvem gjør jeg det egentlig for?

Etter hvert kom tankene om å legge skiene på hylla.

I denne perioden minnes hun en redsel om hva andre rundt henne ville tenke. For hun ville jo ikke skuffe dem, eller?

– Det ble bare en negativ spiral. Jeg hadde det ikke bra og tenkte på det hele tiden. Tenkte at jeg måtte utføre de ulike øktene, men lysten var ikke der i det hele tatt.

Vendepunktet ble da de nærmeste rundt henne ga beskjed.

– De sa at nå må du snakke med noen og sortere tankene dine. Jeg hadde så mange tanker og klarte ikke kontrollere de selv, så da tok jeg kontakt med psykolog.

Hun opplevde det som befriende å snakke med noen som ikke var tilknyttet toppidrettsmiljøet.

– Det var veldig greit å snakke med noen som ikke hadde noe forhold til meg eller idretten.

TEAM WENG: Marte Mæhlum Johansen (25) har tatt turen til Planica sammen med vennegjengen sin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En indre konflikt

Før Marte bestemte seg for å ta det tunge valget om å legge opp kjente hun på en identitetskonflikt.

– Det var kanskje det som ble spikeren i kisten. At det viktigste er jo at jeg har det bra. Mange rundt meg sa at nå har du jo det ikke bra...

– Man blir jo kjent som hun som går på ski, men jeg husker at jeg tenkte at jeg vil jo bare være Marte, en helt vanlig jente, forteller hun.

Nå har det gått et drøyt år siden Marte valgte å legge vekk skiene til fordel for studier på Norges Idrettshøgskole.

– Jeg er ikke en som bare gir opp, samtidig er jeg ikke en som jobber for noe jeg ikke har tro på. For det var dessverre realiteten.

Hun studerer Sport Management og har nylig vært i praksis gjennom Skiforbundet.

– Det var viktig at jeg ga meg mens leken var god, før jeg fikk toppidretten helt opp i halsen. Jeg er fortsatt veldig glad i å gå på ski, og å trene og holde meg aktiv. Det har vært viktig for meg.