Slovensk skistjerne steiler over at Norge har parkert en trailer for sine VIP-gjester ved inngangen til langrennsstadion i Planica.

De fleste skinasjonene har egen smøretrailer på plass i Planica. Norsk langrenn har en trailer for langrenn og en for kombinert.

Norge har i tillegg parkert en to-etasjers trailer ved inngangen til langrennsstadion.

Den er for sine VIP-gjester.

Det får Petra Majdic, Slovenias beste langrennsløper gjennom tidene, til å steile.

OPPGITT: Den tidligere slovenske langrennsløperen Petra Majdic oppgitt over at Norge har med trailer for sine VIP-gjester. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Hva i helvete er det Norge holder på med? Trenger Norge å gjøre mindre skinasjoner enda mindre? Greit nok at de har råd til å betale 6000 euro for å stå parkert her for sine sponsorer, men langrenn trenger nå mer enn noen gang at det blir mindre forskjell mellom nasjonene både sportslig og økonomisk, sier Majdic.

– Jo, det kan du kanskje si, sier Åselinn Krane Heimdal i Norges Skiforbund når hun blir konfrontert med utbruddet fra Majdic.

– Dette er traileren til alle Skiforbundets samarbeidspartnere i langrenn og kombinert, så dette blir et samlingspunkt for våre sponsorer under mesterskapet, forklarer Heimdal.

– Skal VIP-ene smøre ski her, eller?

SMØRING: Dette er ingen smøre-trailer, men en trailer for Norges Skiforbunds sponsorer i Planica, forteller Åselinn Krane Heimdal i Norges Skiforbund Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– De skal definitivt ikke smøre ski.

– VIP-ene skal smøres?

– Tja, vi har mange samarbeidspartnere og tror dette stedet blir et fint samlingspunkt.

– Noen, som Majdic, synes det blir for mye Norge?

– Vi inviterte faktisk Sverige til et samarbeid om traileren, men svenskene takket nei.