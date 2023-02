Her skal Johannes Høsflot Klæbo bo under VM

Stedet hvor det norske langrennsfolket skal bo heter Malborghetto, ikke langt fra byen Tarvisio i Italia. En liten plass med to hoteller.

Norge okkuperer begge bostedene, som ligger vegg i vegg med hverandre. Det ene hotellet heter La Baita og er bygd i tre i typisk tyrolerstil. Det andre hotellet heter Hotel Hammerach og er veldig spesielt. Det er oppført i stein og ser ut som en kirke, men var opprinnelig en fabrikk.

Sergio Giotti har brukt mye penger og 17 år på å gjøre om dette til et annerledes hotell.

Eneste med enerom - i toppetasjen

Og her skal altså Johannes Høsflot Klæbo og flere av de andre løperne bo. Klæbo er den eneste som får enerom under mesterskapet. Han flytter inn i toppetasjen oppunder klokkene, som ikke skal ringe under mesterskapsdagene!

VM i nordiske grener går i Planica i Slovenia. Men Johannes Høsflot Klæbo og den norske langrennstroppen bor i Italia, mens langrennsløperne fra vårt naboland Sverige bor i Østerrike. Leirsjef for Norge, Brit Baldishol, forklarer:

– Den slovenske VM-arrangøren ønsket at langrennsløperne fra de fleste nasjonene skulle bo i Villach i Østerrike. Det er begrenset med hotellsenger i VM-byen. Greit nok at Villach ligger 40 minutters bilkjøring fra VM-stadion, men det er også en halvtimes kjøring til nærmeste skiløype og det ble for tungvint. Heldigvis fant vi dette stedet i Italia, hvor det er kort vei til treningsløype og 30 minutter til VM-stadion, forteller Brit Baldishol.

Løpere og ledere har tilgang til treningsrom, felles oppholdsrom, romslig matsaler. Det er også eget «uttaksrom», hvor det bestemmes hvem som får gå hvilke distanser.

Mye fram og tilbake

– Dette høres bra ut, men her er det muligheter for at Høsflot Klæbo kan bli bilsyk. Vi regner med at han må på mange medaljeutdelinger, og da blir det mye bilkjøring frem og tilbake til hotellet?

– Hvis han sørger for medaljer, så ordner vi trygg og behagelig transport. Og avstanden er ikke så mye lenger enn det vi hadde i Oberstdorf og da fungerte det fint. Det er viktig at løperne har det bra utenom trening og løp, og jeg er sikker på at de kommer til å trives her, sier Brit Baldishol.