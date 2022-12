Henter inspirasjon fra Bergen: – Et unikt talent

Navnet er Anja Weber. Nylig kåret til nasjonens største idrettstalent. Ikke så rart for Weber er ikke bare U23-verdensmester på ski, hun er også på topp i triatlon (svømming, løp og sykkel).

Nekter å spesialisere seg

21-åringens mål er både vinter-OL i 2026 og sommer-OL to år senere.

– Jeg elsker å trene. Og vil ikke spesialisere meg, men jeg tror triatlon under OL i Paris i 2024 kommer nok litt for tidlig for meg, sier hun til TV 2.

ALSIDIG: Anja Weber satser på å være på topp både vinter og sommer. Foto: Sven Thomann / Blick Sport

Supertalentet kommer fra Hinwil, en liten plass, tre mil fra Zürich.

– Jeg kommer fra en aktiv familie og fikk tidlig prøve meg på det meste, jeg har til og med prøvd skiskyting. På hjemplassen har vi ikke de mest stabile snøforholdene, men det er heller ikke langt til plasser som Davos, forklarer 21-åringen. Og det er der vi møter henne.

Anja Weber gikk sitt første verdenscuprenn her for ett år siden, under årets renn i Davos deltok hun både på sprint og distanse. Men, løpene bekreftet at det er et forskjell på junior- og seniornivå.

– Uansett, nyttig erfaring og for meg spiller det ingen rolle om det det er skøyting eller klassisk, korte eller lange løp, jeg synes alt er kult, sier hun.

Idol fra Bergen

Anja Weber forteller at langrennsløperen Dario Cologna har vært en inspirasjon, men hennes store idol heter Kristian Blummenfelt. Olympisk mester i triatlon.

– Jeg kjenner ingen som trener så hardt. Det inspirerer meg veldig, sier Weber.

FORBILDE: Kristian Blummenfelt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Hyggelig å høre! I triatlon må du beherske tre grener, for de fleste er det mer enn nok. Jeg kan ikke forestille hvordan det i tillegg er mulig å satse på langrenn på elitenivå. Jeg er skikkelig imponert! Kjør på videre, sier Kristian Blummenfelt som for lengst har merket seg at Anja er et talent utenom det vanlige.

– Unikt talent

– Anja er et helt unikt talent. Jeg synes det er så flott at hun er så allsidig, sier Guri Knotten, direktør for langrenn, kombinert og skiskyting i det sveitsiske skiforbundet.

U23-VERDENSMESTER: Men Anja Weber smører selv! Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Så direktøren prøver ikke å få Anja Weber til å satse «bare» på langrenn?

– Nei, nei. Jeg lar meg bare imponert og er overbevist om at Anja selv vet best hva som er mest hensiktsmessig for at hun skal fortsette å utvikle seg. Det er en kjempeutfordring med slike talenter, mange ledere og trenere kan bli overivrige og "pushe" på for å oppnå en rask utvikling. Vi må være tålmodige, sier Knotten.