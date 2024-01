Hemmelighetene hun ikke avslører: – Da blir det bråk!

DAVOS (TV 2): Kristine Stavås Skistad er hemmelighetsfull om mye, og mener at det kan bli bråk om hun forteller mer. Hennes nøkkel til suksess tror hun ikke er mulig for andre å forstå.

I sommer og høst unngikk hun rikspressen, og da hun dukket opp til den nasjonale åpningen på Beitostølen var hun åpen om at hun ikke hadde hatt noe behov for å snakke med media.

Skistjernen med den åpenbare X-faktoren, som i 2018 sjokkerte på Beitostølen og senere gikk seg rett inn i verdenstoppen, har fortsatt ikke noe behov for å snakke med pressen. Men hun føler under sesongen at hun ikke har noe valg.

Kristine Stavås Skistad er ikke redd for å gå egne veier. I 2021 brøt hun med det norske utviklingslandslaget.



Siden har hun i fred og ro hjemme på Konnerud igjen blitt blant verdens beste sprintere. I desember vant hun sprinten i prøve-VM i Trondheim.

EGNE VEIER: Kristine Stavås Skistad har opplevd stor suksess med å stå utenfor landslaget. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Opplegget i Konnerud er helt fantastisk! Jeg kunne ikke fått et bedre opplegg skreddersydd til meg, smiler hun.



Veldig mye tyder på at det er den høyreiste 24-åringen vi må sette vår lit til at kan hamle opp med det svenske stjernelaget i sprint når det skal gjøres opp om VM-medaljene i Trondheim i 2025.

På plass i Davos møter hun i vintersola pressen utenfor den norske smøretraileren.

Humøret er godt. Hun ser frem til å ta nye steg i 2024, samtidig som hun er godt fornøyd med året som har gått.

– Det ble et år hvor jeg kom meg opp fra mørket, så jeg er godt fornøyd med 2023, sier hun.

– Ikke mulig å forstå



– Hva var høydepunktet?



– Det må nok være min første verdenscupseier! (I franske Les Rousses, 28.januar). Drammen, Falun og Trondheim var også stort. Det var mye bra.



Bak suksessen står hennes trener, Lage Sofienlund, og skal ha mye av æren.

Drammenseren har i snart elleve år samarbeidet med Stavås Skistad.

– Han passer meg veldig godt som trener. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier hun.

– Hvor mye har han betydd for din karriere?



– Han har betydd alt. Vi har noe helt eget som jeg tror ingen kan forstå bortsett fra oss. Det er veldig morsomt med Lage.

VIKTIG: Lage Sofienlund er Kristine Stavås Skistads trener. På Konnerud jobber de mot at hun skal være verdens beste sprinter i februar 2025. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hva tror du er som er nøkkelen til at det opplegget dere har fungerer så bra?



– Det er mye, men jeg tror ikke det er mulig for dere å forstå.

– Hvorfor ikke?

– Det er noen ting vi har som jeg tror det er vanskelig å forstå.

– Da blir det bråk!



Under Tour de Ski sine første dager, i italienske Toblach, ble den norske sprinteren nummer 3. på sprinten.

Da løperne trente dagen før konkurranse, tok hun bakveien ut av stadionområdet og unngikk media. Men hun stilte opp til obligatorisk pressetreff på kvelden.

Til og fra stadion går hun stort sett alene, tilsynelatende med fullt fokus. Både der, og gjennom pressesonen har hun nesten utelukkende blitt observert med musikk på øret.

– Det er musikk som motiverer meg, sier hun.

– Har du noen sanger du alltid må høre på før start?



– Ja, jeg har noen sanger jeg alltid må høre før vi starter.



TRENER ALENE: Kristine Stavås Skistad alene på treningstur på skistadion i Toblach dagen før Tour de Ski-starten.. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Kan vi få vite hvilken sang du alltid hører på før skirenn?



– Jeg tror ikke at jeg kan si det her. Da blir det bråk!

– Har du noe annet du alltid må gjøre før start?

– Nei, det er mest å lade opp med godsangene, ellers er det ikke så mye, svarer Stavås Skistad og smiler.

Reiser hjem

Den hjemmekjære sprinteren synes det har gått overraskende greit å være borte en stund fra hjemplassen før og under Touren.

– Det er klart at jeg alltid savner Konnerud, men jeg klarer meg noen dager borte.



– Har du en kjæreste du reiser fra hjemme?



– Ingen kommentar.



Onsdag blir hennes siste dag i årets Tour. Det har vært planen hele veien, og for sprinteren uten sammenlagtambisjoner blir sprinten i Davos siste sjanse til å klatre øverst på pallen.

– Det kan bli en spennende dag. Jeg er spent på høyden og hvordan jeg klarer meg der. Jeg er klar til å gi det jeg har, sier hun.