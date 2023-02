Heidi Weng har reist hjem fra VM: – Bare trist

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Jeg hadde gledet meg til VM, men jeg kjenner det ikke fungerer slik det skal, så jeg reiser hjem og ønsker alle jentene og gutta lykke til, sier Weng gjennom Skiforbundet.

– Det er en riktig avgjørelse av Heidi, i samråd med trener- og helseteam, å reise hjem nå når hun opplever at det ikke fungerer som ønsket, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

På pressekonferansen før kvinnenes skiathlon ville han ikke utdype noe særlig.

– Hun følte seg ikke klar til å gå skirenn i VM. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si enn det, var meldingen fra Svarstad.

TUNG SESONG: Heidi Weng, her under Tour de Ski i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstreneren opplyser om at Weng var tiltenkt en rolle på 15-kilometeren.

Lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg føler med Weng.

– I idrettssammenheng er det det verste vi kan oppleve. Det er kjempekjedelig rett og slett, og ikke noe moro i det hele tatt. Vi takler det forskjellig, men det tar nok litt tid å komme over det, sier Flugstad Østberg.

Weng erstattes av Ragnhild Haga, som reiser ned til Planica i dag.

– Kjedelig for Heidi, jeg hadde sett fram til å se henne i aksjon på lørdagens 15-kilometer. Nå må hun bygge seg opp på hjemmebane til resten verdenscupsesongen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Rent sportslig et stort tap for Norge, men dette er jo bare trist for Heidi Weng. I det som skal være en gullalder rent fysisk mister hun altså to mesterskap etter å ha slitt fælt gjennom hele pandemien, følger TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad opp.

Skiløperen pådro seg en hjernerystelse da hun skled på isen i slutten av mars i fjor og kunne ikke trene eller leve normalt i lang tid etterpå.

Weng har hatt en sesong under pari, og Northug er ikke veldig overrasket over avgjørelsen.

– Dette var også en strek i regningen med tanke på stafetten, sier Northug. Eksperten trodde Astrid Øyre Slind ville kom inn på 15-kilometeren, som viste seg å stemme.

– Dette hadde vært en overraskelse før mesterskapet, men ikke nå. Det er vel ikke uten grunn at Astrid, som er langløper, har gått skøyting her i Planica, sier langrennseksperten.