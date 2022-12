Heidi Weng: – Det er kjipt!

Se 10 kilometer fristilt for kvinner fredag kl. 10:30 på TV 2 Direkte!

Heidi Weng er tilbake på Lillehammer hvor hun bor og er klar for verdenscup på hjemmebane. Sesongstarten gikk over forventning, 6. plass på 10 kilometer klassisk, 21 sekunder bak Ebba Andersson. På den doble distansen ble det fjerdeplass.

– Jeg kom til Ruka nærmest uten mål og mening, så jeg hadde ikke trodd på en slik opptur. Fordi hjernerystelsen jeg pådro meg rett før påske skapte store begrensninger i forberedelsene til sesongen, forklarer Weng.

Nå er hun klar for verdenscup på Lillehammer der hun har bodd de siste årene.

– Jeg skulle gjerne hatt en annen løype, den gamle og tøffere løypa er jo så mye bedre enn rulleskitraseen vi skal gå i nå.

– Det er etter din smak for få bakker?

– Ja, rulleskiløypa er for flat, den skiller for lite. Den løypa som ble brukt under OL i 1994 og senere i NM er mye bedre. Dette er jo kjipt, men det er lite vi får gjort med det nå. Nå må de som styrer sørge for at vi får brukt de gamle gode løypene neste gang, sier Weng.

Grunnet lite snø på Lillehammer er både rennprogrammet og løypene endret fra den opprinnelige planen.

Verdenscupen innledes med 10 kilometer fristilt for kvinner fredag kl. 10:30 på TV 2 Direkte.