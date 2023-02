Hegstad Krüger tok VM-gull etter superrykk: – Har litt ekstra når det gjelder som mest

Saken oppdateres!

Det ble en høydramatisk 30 km skiathlon for herrene.

Simen Hegstad Krüger vant suverent etter monsterrykk etter skibytte og tok sitt første VM-gull. Johannes Høsflot Klæbo tok sølvet foran Sjur Røthe. Pål Golberg ble nummer fire og sikret firedobbelt norsk.

Hegstad Krüger har nesten fått til vane å levere i mesterskap. I VM og OL står 29-åringen med tre gull, tre sølv og to bronsemedaljer.

– Jeg prøver å være i god form til mesterskap, og det har gått bra. Det gir en trygghet når man klarer å få ut det man er god for, og ikke gjøre for mye annerledes selv om det er mesterskap. Jeg føler at jeg er god på å mestre den ekstra spenningen og nervøsiteten istedenfor at det setter meg ut. Jeg har litt ekstra når det gjelder som mest, sier Hegstad Krüger til TV 2.

STOD FREM: Gullvinner Simen Hegstad Krüger blir løftet etter 30 km skiathlon. Foto: Heiko Junge / NTB

Smart, taktisk grep

Han traff blink på taktikken ved å rykke fra spurtkongen Klæbo lenge før mål.

– Vi hadde snakket på forhånd om at vi må utnytte skøytingen og sette press tidlig. Vi har sett hvordan Klæbo kan spurte, og skal det bli gull kan jeg ikke ha Klæbo på bakskiene, sier 29-åringen.

SEIERSKLEM: Simen Hegstad Krüger fikk en stor bamseklem etter VM-gullet på 30 km skiathlon. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

Gullvinneren, som fra før har ett OL-gull og ett VM-sølv på denne distansen, får skryt av TV 2s langrennsekspert Petter Northug

– Hegstad Krüger leverer fantastisk og viser at han er i god form, sier Northug.

– Det gikk fort store deler av klassiskdelen. Det tåler jo hele det norsk laget. Så setter Sjur ordentlig fart ut fra skibyttet og får med seg Hegstad Krüger. Det de gjør der, med å sette stor fart tidlig på skøytedelen, gjør at de begge er på pallen. Det er de naturligvis kjempefornøyd med, fortsetter Northug.

NORSK DOMINANS: Gullvinner Simen Hegstad Krüger (t.h.) og Johannes Høsflot Klæbo fra Norge etter 30 km fellesstart med skibytte for menn under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Heiko Junge / NTB

Satte fart

Frem til skibyttet på 15 km var både Høsflot Klæbo, Golberg, Røthe og Hegstad Krüger med i teten. Tetgruppa gikk likt inn til skibytte, hvor det ble dramatisk.

Røthe og Hegstad Krüger satte inn støtet rett etter skibyttet, og fikk hele tre- og fem sekunder ned til henholdsvis Golberg og Klæbo, som brukte lang tid på å bytte ski.

– Det var et tøft løp. Det ble litt store avstander og jeg roter på skibyttet der. Det koster å hente inn Simen og Sjur der. Jeg ga det et forsøkt og tenkte det fikk briste eller bære. Å ta medalje på distanse er det jeg har slitt mest med tidligere, sier Klæbo til NRK.

Hegstad Krüger gjorde et nytt monsterrykk, dro fra Røthe og gikk komfortabelt inn til VM-gull.

RYKKET: Simen Hegstad Krüger sa «hei og hadet» til landsmann Sjur Røthe. Foto: Darko Bandic

– Det å bli verdensmester er noe jeg har drømt i hele min aktive karriere. Det har jeg aldri klart før. Å klare det på den måten og føle at det ikke er noe flaks eller tilfeldigheter... Jeg, ja, gjør store deler av løpet selv. Å klare det er utrolig stort. Det ligger mye bak det her, og mange andre som har vært den stor del av det her. Jeg måtte ha noen sekunder å la det synke inn. Det har vel ikke sunket inn ennå, sier gullvinneren til NRK.

Sølv etter magadrag

– Når han bare går fra Sjur der, sier det litt om kapasiteten Simen har på toppnivå, slik som vi ser han i dag. Teknisk dobbeltdans, som han bruker veldig mye på skøytedelen, er så effektivt. Han er så sterkt. Jeg er imponert, sier Northug.

Mer spennende ble kampen om sølvmedaljen.

Klæbo hentet inn flere sekunder på Røthe helt på tampen, passerte lagkameraten like før målgang og snappet sølvet.

GIKK FORAN: Johannes Høsflot Klæbo tok VM-sølv etter enorm innhenting på slutten. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

– Jeg er også utrolig imponert av Klæbo, som henter Sjur når han slipper. Det er bare å glede seg til søndag, jeg tror han er i kalasform, sier TV 2s langrennsekspert.

Selv var Røthe fornøyd med bronsemedalje. Han skryter også av gullvinneren.

– Det var brutalt. Jeg var forberedt på at det ville bli tungt i dag. Jeg er kjempefornøyd. Kult å se Simen, som går 14 av 15 kilometere alene på skøytingen gå inn til gull. Det er kult å stå med gode lagkamerater på pallen, sier Røthe til kanalen.

Golberg ble nummer fire etter en spurtduell mot svenske William Poromaa.