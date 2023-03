Hardt ut mot norske fans: – Voks opp og bli edru!

Først slo Norge til med en kruttsterk gull på kvinnenes stafett, mens Sverige måtte ta til takke med bronsen. Dagen derpå smadret Norge alle konkurrentene på herrenes stafett. Her var de svenske langrennsløperne helt sjanseløse, og endte på en skuffende 6. plass – hele 1.36,70 minutter bak de suverene norske herrene.

De norske gullheltene ble heiet frem av flere tusen nordmenn tilstede på langrennsstadion under stafettene. Men ikke alle liker den norske langrennsfansens oppførsel på tribunene i Planica.

KRASS KRITIKK: Thomas Pettersson mener flere norske fans håner de svenske utøverene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den profilerte kommentatoren Tomas Pettersson i den svenske storavisen Expressen retter krass kritikk mot deler av den norske langrennsfansen.

– Norske supportere kan sikkert se trivelige ut på TV-bildene. Men en mindre del av dem imponerer ikke akkurat like mye på nært hold, innleder Thomas Pettersson.

– At de skriker diverse skjellsord etter oss svenske journalister er en sak. Det tåler jeg uten at jeg bryr meg. Men det finnes en grense for alt, fortsetter han.

– De synes det beste i verden er å håne en knust 23-åring

Han mener videre at norske fans på tribunen gjør sitt ytterste for å håne de svenske utøverne under VM. Spesielt reagerte han på rop fra norske fans fra tribunen da han intervjuet en sønderknust Frida Karlsson etter svenskenes bronse på VM-stafetten torsdag.

– Det norske «pakket» som synes det beste som finnes i hele verden er å håne en knust svensk 23-åring, freser en irritert Pettersson i kommentaren, og sikter til Frida Karlsson etter kvinnenes stafett.

FRESER: Expressens langrennskommentator Tomas Pettersson liker dårlig oppførselen til deler av den norske fansen i VM i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– På tribunen over oss henger noen fulle norske menn og roper sjeleglade og hånende «hvordan føles det nå, Sverige», skriver Petterson videre, og slår fast:

– Selv får jeg si grattis til Norge for en soleklar førsteplass i kategorien «supportere som skjemmer seg fullstendig ut». Et råd for fremtiden: Bli edru. Voks opp. Og går ikke det, så kan dere jo bare bli hjemme i deres fjorder. Vi kommer til å klare oss utmerket uten dere, konstaterer Petterson.

Når TV 2 møter den anerkjente kommentatoren etter fredagens stafett, som endte med nok et gull til Norge, ønsker han ikke å utdype kritikken mot deler av den norske VM-fansen i Planica.

– Jeg har sagt det jeg mener, sier han og henviser til kommentaren i sin egen avis.

UENIGE: Hans Henriksen (tv) og Frode Kværner er uenige i Thomas Petterssons kritikk av norske fans. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

Norske fans kjenner seg ikke igjen

TV 2 har imidlertid snakket med en rekke norske langrennsfans på langrennsstadion i Planica. De kjenner seg overhodet ikke igjen i kritikken fra Expressen-skribenten.

– De er dårlige tapere, rett og slett. Jeg er ikke enig i at vi erter svenskene. Svenskene er jo dårligere, sier Hans Henriksen, og fortsetter:

– Norske fans er bra, de. De heier på de beste. Thomas Pettersson skriver bare for å få klikk og lesere, vet du, mener han, og får full støtte fra Frode Kværner, som han har reist sammen med til Planica-VM:

– Thomas Petterson er ute og kjører. Det stemmer ikke i det hele tatt det han skriver. Han gjør det bare for å få oppmerksomhet.

UENIGE: Lasse Nordli og denne delegasjonen norske fans er helt uenig i Expressen-kommentatorens kritikk. Foto: Sturla Johannessen ,TV 2

En annen norsk gjeng TV 2 møter på langrennsstadion har heller ikke sett at deler av norske langrennsfans har oppført seg dårlig.

– Det er dårlig gjort. Rett og slett. Vi norske fans oppfører oss ordentlig. Men han Petterson skriver jo mye rart. Vi har ikke merket noe til det han skriver. Vi har bare vært gode venner med alle fans fra andre land på tribunen, sier Lasse Nordli.

– Journalister kan og ha en dårlig dag i blant, de og. Da er det rom for forbedring, konstaterer Trond Thomasson.

UENIG: Langrennssjef Espen Bjervig mener norske fans oppførser seg fint i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Langrennssjefen: – Norske fans heier på alle

Langrennssjef Espen Bjervig svarer på vegne av Skiforbundet og den norske langrennsdelegasjonen i Planica.

– Jeg registrerer at norske fans og hyler og skriker og heier på alle og lager liv. Jeg har fått med meg hva Expressen skrev, men jeg har ikke opplevd noe sånt. Jeg føler norske fans stort sett heier på alle. Det er norsk kultur at vi heier på alle og lager støy når vi er i VM, sier Bjervig, som understreker at han ikke har fått med seg noen norske fans har vært ufine mot svenskene på tribunen.

– Nei, men ufin skal man ikke være. Jeg har ikke opplevd at norske fans verken her eller i Holmenkollen eller andre steder har vært ufine. Jeg synes det stort sett bare er god stemning, mye jubel og at alle utøvere blir heiet frem av nordmennene, mener han.

– Er du overrasket over kommentaren fra Expressens langrennsskribent?

– Nei, det er jeg ikke. Ikke når det kommer fra svenskene. De må vel alltid finne litt å kritisere, for da blir det jo klikk og slike ting, svarer langrennssjef Espen Bjervig.