Har tatt grep – forbereder seg på ny demonstrasjon

Midt under søndagens 20 kilometer for herrer brøt flere demonstranter seg inn i langrennsløypa på Lillehammer.

Det var aksjonsgruppa «Stopp oljeletinga» som stilte seg i sporene, og viste frem et stort banner.

Allerede førstkommende helg er det verdenscup i langrenn igjen i Norge, denne gangen på Beitostølen. Arrangøren stålsetter seg for at det kan bli demonstrasjoner for andre helg på rad.

– Vi er forberedt på at det kan bli lignende. Vi har laget en plan for å håndtere det og gitt beskjed til våre mannskaper, sier stadionsjef på Beitostølen, Kjell Berge Melbybråten.

Se kaoset som oppsto i løypa

Han vil ikke si hva de har forberedt, men føler seg trygg på at de er godt skodd.

– Vi skal håndtere det på en smidig og profesjonell måte, og har godt samarbeid med lokalt politi og skiforbundet. Vi skal gjøre så godt vi kan for å få et trygt skirenn for alle, sier Melbybråten.

Olve Gravklev var med på aksjonen på Lillehammer, og har fungert som talsperson for «Stopp oljeletinga».

– Planlegger dere noe nytt på Beitostølen?

– Ikke foreløpig, sier han kryptisk til TV 2.

– Mye hets

Han anser aksjonen på Lillehammer som vellykket, selv om det gikk utover Jonas Vika, som fikk ødelagt verdenscupdebuten sin.

– Jeg er lei meg for at dette gikk ut over løpet til Jonas. Ingen av de som var på aksjonen hadde en intensjon om å skade noen og er strengt ikke-voldelige, sier Gravklev.

Reaksjonene har vært delte. Noen har applaudert påfunnet, mens andre har rettet hat og trussel direkte mot aksjonistene, sier han.

TALSPERSON: Olve Gravklev fra Stopp Oljeletinga var en av de som deltok i aksjonen på Lillehammer. Foto: Ernst Lersveen / TV 2

– Jeg har fått flere hatmeldinger personlig med beskjeder om at jeg er hjernevaska, dum og at jeg bør få meg en jobb. Likevel har kampanjen etter hvert fått mye støtte, og vi har sett flere artikler om vintersportens fremtid.

Han begrunner valget med å aksjonere mot verdenscuprennet på Lillehammer slik:

– Miljøbevegelsen, med sine utallige lovlige demonstrasjoner og enorme innsats, har hittil ikke blitt hørt eller tatt seriøst nok. I følge FNs klimapanel er vi på vei mot 2,5 grader global oppvarming som vil medføre at store deler av verden blir ubeboelig. Avlinger over hele verden vil kollapse.

– Snøen smelter, sesongene blir kortere og vintersporten er i stor fare. Utøvere som trener på isbreer må pakke breene inn i hvit folie slik at de ikke skal smelte. Det kan vi ikke ignorere, og flere skiløpere bør snakke om dette i media.

Han er taus om helgens verdenscup på Beitostølen, men antyder at andre arenaer i idretten kan vente seg demonstranter.

– Det er noe vi må diskutere innad i kampanjen. Det er sannsynlig at det kommer til å skje flere aksjoner på idrettsarrangementer fremover.

– Mot sin hensikt

Amalie Håkonsen Ous fikk sjansen på sprinten, men i kvartfinalen ble rennet ødelagt etter en felling av sveitsiske Lea Fischer. Nå er hun tatt ut igjen til Beitostølen. Da er det lite fristende å få rennet spolert.

– Jeg syns synd på de som fikk ødelagt rennet. Jeg kjenner meg veldig igjen. Det hadde vært helt forjævlig om det hadde skjedd meg, sier hun.

Hun frykter ikke at nok et renn skal bli spolert, men håper arrangørene er godt forberedt.

SPRINT SPOLERT: Amalie Håkonsen Ous fikk kvartfinalen ødelagt etter et fall. Foto: Heiko Junge

– Det er dumt at de skal ødelegge arrangement på den måten. Å gjøre det slik blir helt feil, sier hun.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad reagerte kraftig da aksjonistene gikk løs på Lillehammer, og håper demonstrantene tenker seg ordentlig om til neste gang.

– Jeg har mye mer sansen for måten de gjorde det på under sesongåpningen i Beitostølen hvor de sto og holdt opp et banner, enn det som skjedde på Lillehammer. En slik type demonstrasjon tror jeg er mer mot sin hensikt. Gjør de det på en hensynsfull måte, så skal vi respektere meningene deres.