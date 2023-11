Har satt et hårete mål – eksperten tviler

BLE INSPIRERT: Tiril Udnes Wengs prestasjoner forrige sesong har inspirert Anne Kjersti Kalvå til å gå for det samme.. Foto: Frank Lervik / TV 2

Lagvenninnens bragd har inspirert Anne Kjersti Kalvå. Nå drømmer hun om å gjøre det samme. TV 2s ekspert mener at en svensk trio kan gjøre det vanskelig.

Forrige sesongs suksess har gitt den norske kometen en trygghet på at arbeidet hun gjør er godt.

Suksessen har gitt mersmak og et ønske om å ta steget opp helt øverst på langrennstronen.

At lagvenninnen klarte det forrige sesong, har inspirert henne.

– Jeg har absolutt lyst til å være med å kjempe om den gule trøya. Man blir inspirert av Tiril (Udnes Weng), som klarte det i fjor. Men jeg tror det blir mange som skal kjempe om den, sier Kalvå til TV 2.



TV 2s langrennekspert Petter Skinstad forstår målsettingen godt, men mener vi må se til Sverige for å finne favorittene.

FAVORITT?: Frida Karlsson er for TV 2s langrennsekspert blant de tre største favorittene til å vinne verdenscupen sammenlagt. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Ekspertens favoritter



– Hvis vi skal være realistiske, er det andre som er større favoritter. Men hun har absolutt egenskaper som gjør at hun kan være blant de 4-5-6 løperne jeg mener at kan være med i kampen om sammendraget, sier Skinstad.

TV 2s ekspert holder en svensk trio som de største favorittene.

– Frida Karlsson, Ebba Andersson og Jonna Sundling er nok de største favorittene. Også tror jeg de skal få tøff konkurranse fra Jessie Diggins. Det er også mulig for noen av de finske og et par av hennes norske lagvenninner.

Han tror den av de svenske damene som klarer å holde seg skadefri og frisk hele sesongen, vil være den som til slutt står igjen med den gule trøya.

Med det nåværende verdenscup-poengsystemet er det avgjørende å gå de fleste rennene.

KONKURRENTER: Anne Kjersti Kalvå med sin sølvmedalje på tremila i VM I Planica. Vinneren, Ebba Andersson, og Frida Karlsson på tredjeplass blir med all sannsynlighet blant hennes største konkurenter også denne sesongen. Foto: JURE MAKOVEC

– Hva er Kalvå avhengig av å få til om hun skal blande seg inn helt i toppen?

– Hun er helt avhengig av å gå alle rennene. Også er hun avhengig av å gå en god Tour de Ski, og at hun holder formen gjennom hele sesongen, svarer Skinstad.

– Har nok ikke gitt opp håpet

Kalvå erkjenner at det er mye som skal klaffe om hun skal nå sin målsetting. Hun må holde seg frisk og gå fort både i sprintrenn og distanserennene.

31-åringen peker på Tour de Ski som det mest avgjørende denne sesongen for å vinne sammenlagt.

– Det blir kjempeviktig for å være med i den kampen. Hvis du ikke er med til mål der og er helt i toppen, da har du ingen sjanse. Det er mange delmål på veien for å klare det, men jeg synes at det er en kul tanke, sier hun om å vinne verdenscupen sammenlagt.

BLE SYK: Dagen etter intervjuet med TV 2 reiste Anne Kjersti Kalvå hjem fra Beitostølen med forkjølelse. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I tillegg til kandidatene TV 2s ekspert nevner, trekker Kalvå frem tyske Katharina Hennig som en konkurrent, samt lagvenninnene Lotta og Tiril Udnes Weng. Kalvå trekker også frem at Heidi Weng er i bra slag.

– Tiril er regjerende vinner. Jeg tipper hun kommer ganske fort tilbake i slag (fra covid-sykdom). Hun har nok ikke gitt opp hun heller, sier hun.

Kalvå har gjennom sommeren har fokus på å bli så godt trent at hun tåler å gå mange renn, samtidig som hun tåler å trene mellom rennene - slik at hun kan holde på den gode formen gjennom sesongen.

Intervjuet ble gjort før 31-åringen måtte stå over den nasjonale åpningen på Beitostølen etter å ha pådratt seg en forkjølelse.



Fredag begynner verdenscupen med sprint i Ruka, Finland. Der er Kalvå på plass, frisk og klar for å kjempe om den gule trøya.