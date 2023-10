– Han lurte meg

LANGRENNSPAR: Svenske Edvin Angerer fikk sin norske kjæreste Emma Axelsson til å gjøre et aldri så lite comeback.

Den svenske skistjernen Edvin Anger (21) er kjæreste med norske Emma Axelsson (20).

Hun hadde egentlig stanset sitt egen langrennskarriere, men etter å ha blitt overtalt av Anger konkurrerte hun lørdag for første gang på 19 måneder.

– Jeg har hatt angst i en uke og bare sovet en time i natt. Det er kult at nervene fortsatt sitter i, sier Axelsson til Expressen.

– Lurte meg

Hun snakker med den svenske avisen etter en femteplass i semifinalen i rulleskisprinten i Falun. Der var hun eneste norske deltaker.

– Dette er ikke et comeback. Edvin lurte meg inn i dette, ler Axelsson, som traff Anger for første gang under verdenscuprennene i Lillehammer i fjor vinter.

Svensken er stolt at sin norske kjæreste.

– Jeg syntes hun skulle utfordre seg selv og det er superkult at hun ville være med. Det er imponerende å stille opp til tross for at man har gitt seg, sier Anger.

STOLT: Edvin Anger roser sin kommende samboer. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

Flytter sammen

Axelsson forteller at hun bare har trent fristil fem ganger i år, så det ble et sjokk for kroppen.

– Absolutt! Etter prologen kjentes det som ti kniver rett i brystet. Det var så tøft, forteller hun.

Paret avslører også at de har tenkt å flytte sammen. Fra og med neste år er planen at hun skal bo med Anger i Hedemora.

– Jeg tenker å begynne studioer på høyskolen, enten her i Falun eller i Borlänge. Jeg vet ikke hva det blir, men jeg må begynne å hoppe på studiene. Jeg begynner jo å bli gammel, sier 20-åringen.